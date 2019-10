Infortunio Lukaku/ Salta Barcellona per problema muscolare, pretattica per la Juve?

L’infortunio di Lukaku è la notizia della vigilia di Barcellona Inter. Il calciatore belga infatti non ci sarà nella sfida contro la squadra blaugrana domani come ha annunciato Antonio Conte in conferenza stampa: “Ha un problema al quadricipite e nonostante gli esami risultino negative il ragazzo sente ancora dolore che si portava dietro da giorni. Così abbiamo deciso di affidarci alle sensazioni dell’attaccante belga. Abbiamo scongiurato qualunque tipo di cose e siamo sereni, ma ripeto che dobbiamo pensare alla gara”. Con Lukaku rimasto a Milano le scelte in attacco si fanno sempre più certe con il reparto offensivo che sarà sicuramente affidato all’estro e alla fisicità di Lautaro Martinez.

Infortunio Lukaku, pretattica in vista della Juventus?

Eppure c’è chi dietro l’infortunio di Lukaku ci vede pretattica di Antonio Conte in vista della gara di domenica contro la Juventus. Il tecnico leccese ha sempre dimostrato di privilegiare il campionato all’Europa e in un inizio di stagione come questo, con sei vittorie su sei partite in Serie A, appare chiaro come l’interesse verta più su una gara che potrebbe già creare un solco tra le due squadre. In caso di vittoria l’Inter, che potrà favorire anche del fattore campo, si porterebbe a +6 sulla squadra di Maurizio Sarri, creandosi una bella dose di carica in vista della sosta per le nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA