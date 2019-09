Inter, rissa sfiorata tra Lukaku e Brozovic/ Filtrano smentite, Conte…

Inter, lite tra Lukaku e Brozovic nello spogliatoio dopo il pareggio per 1-1 contro lo Slavia Praga: clima di altissima tensione in casa nerazzurra secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il risultato deludente contro la compagine ceca nella sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League ha innescato grande nervosismo nel Biscione: secondo la Rosea, il gigante belga avrebbe invitato i compagni a un atteggiamento più offensivo, invitandoli a seguire le indicazioni del tecnico Antonio Conte. Una presa di posizione che non è piaciuta a Brozovic, che ha risposto per le rime: tra i due sono arrivati alle parole grosse, tanto da sfiorare il contatto. Fondamentale l’intervento dei compagni di squadra, che li hanno divisi per evitare che si arrivasse alle mani.

LITE LUKAKU-BROZOVIC: TENSIONE IN CASA INTER

Dall’Inter filtrano smentite sul litigio tra i due titolarissimi dello scacchiere di Antonio Conte, mentre Sport Mediaset propone un altro scenario: lo scontro tra Lukaku e Brozovic sarebbe andato in scena nell’intervallo del match. «Ben vengano le discussioni, ma sempre orientate alla vittoria», il pensiero del tecnico nerazzurro, con il caso rientrato già a fine gara: come da abitudine, Lukaku si è prestato ad autografi e selfie con i tifosi senza alcun tipo di problema. Intervistato da Sport Mediaset, il difensore Stefan de Vrij ha minimizzato la questione: «Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio: non c’è niente da dire e da rispondere». Pace fatta, tensione ancora palpabile o niente di tutto ciò? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi, già a partire dalla sfida di sabato: il derby della Madonnina contro il Milan sta arrivando…

