Il portiere del Milan, Mike Maignan, ci sarà contro l’Inter? E’ questa la domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi rossoneri in queste ore di apprensione, dopo che il titolare della nazionale francese si è bloccato contro il Liverpool. Nella prima sfida di Champions League del Diavolo, conclusasi con una debacle a San Siro (tre a uno per i Reds), Mike Maignan ha lasciato il rettangolo di gioco all’inizio del secondo tempo per un problema muscolare.

Boban e Ibrahimovic: “Nessuno ha capito cosa fai al Milan”/ Video: “Sono il boss e tutti lavorano per me”

Nella giornata di ieri il portiere d’oltralpe è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso in quel di Milanello, che hanno escluso un problema serio. Nel dettaglio, per Maignan è emerso un trauma contusivo alla coscia destra ma non sono state rilevate delle lesioni di conseguenza, tenendo conto che la stracittadina contro l’Inter si giocherà domenica sera, 22 settembre 2024, è probabile che alla fine il francese torni titolare fra i pali. Il Milan non ha ancora preso una decisione a riguardo e monitorerà la situazione ora per ora, per poi scegliere l’opzione giusta per il giocatore e per la squadra.

Capello vs Fonseca, Milan Liverpool/ Analisi durissima: "Difesa assente e zero carattere" (18 settembre 2024)

INFORTUNIO MIKE MAIGNAN, PAULO FONSECA RISCHIA DI NON AVERLO DOMENICA

Certo è che giocarsi la gara contro i cugini senza la star Maignan sarebbe un duro colpo per il Diavolo e soprattutto per Paulo Fonseca, già sulla graticola dopo un inizio di stagione sin qui tutt’altro che convincente. Il Milan è reduce in campionato dalla vittoria contro il Venezia, ma secondo gli addetti ai lavori e i tifosi si è trattato di un successo estemporaneo dovuto all’evidente disparità tecnica fra le due formazioni scese in campo, con tutti il rispetto per il club della laguna.

Nelle altre tre uscite, il Milan ha faticato contro chiunque e una eventuale sconfitta contro l’Inter potrebbe indurre la dirigenza a prendere una decisione clamorosa, esonerare il tecnico portoghese. Ieri la Roma ha appiedato Daniele De Rossi dopo un inizio choc, di conseguenza l’ipotesi è tutt’altro che campata in aria: meglio correre subito ai ripari o attendere eventuali altre uscite stagionali? Il pallino del gioco è in mano alla dirigenza che ovviamente in caso di vittoria nel derby rimescolerebbe tutte le carte in gioco.

Milan, predominio contro il Venezia/ Finiranno così le voci sul futuro di Fonseca?

INFORTUNIO MIKE MAIGNAN, I NUMERI DELLE ULTIME TRE STAGIONI

Tornando a Maignan La Gazzetta dello Sport fa notare che il portiere ha saltato per infortunio diverse partite da quando è approdato a Milanello, precisamente 42 solamente per problemi fisici. Nel primo anno, campionato 2021-2022, 39 gare disputate e 9 saltate, mentre il secondo è stato quello più disastroso, con 29 gare giocate e 23 saltate, con Mike Maignan costretto anche a dare forfeit al mondiale di calcio in Qatar.

Infine, nel 2023-2024, 40 partite e 10 match saltati per infortunio. Non va dimenticato che il contratto di Maignan scadrà il 30 giugno del 2025, di conseguenza bisognerà valutare con attenzione il da farsi: Magic Mike merita di essere il portiere titolare del Milan dei prossimi anni, nonostante questi continui stop?