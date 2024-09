DIRETTA MILAN LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

Quando si parla della diretta di Milan Liverpool il riferimento ovvio è quello delle due finali di Champions League in tre anni: storica davvero quella del 2005 a Istanbul, il 3-0 rossonero nel primo tempo e la rimonta dei Reds nel giro di sei minuti, poi i rigori fatali al Milan di Carlo Ancelotti. Quella squadra, affondata in maniera incredibile, si sarebbe rifatta due anni più tardi ad Atene: stesso avversario, risultato diverso con la doppietta di Pippo Inzaghi (inutile il gol di Dirk Kuyt nel finale) a sancire il settimo sigillo per i rossoneri, a oggi ancora l’ultimo ma forse il più dolce per tutto il contesto che si era appunto venuto a creare.

A seguire, Milan Liverpool che incredibilmente non aveva precedenti si è giocata due volte nel girone di Champions League 2021-2022: doppia vittoria dei Reds ma in gare sempre molto combattute. I rossoneri tornavano a disputare il torneo dopo sette anni, il Liverpool campione nel 2019 aveva vinto 3-2 ad Anfield e si era ripetuto a San Siro, quando a passare in vantaggio era stato il Milan con Fikayo Tomori. Sette minuti più tardi Mohamed Salah aveva pareggiato, all’inizio del secondo tempo il gol decisivo era stato segnato da Divock Origi. Storia curiosa: oggi il belga veste la maglia rossonera ma, fuori dal progetto, è finito ai margini della rosa di Paulo Fonseca. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN LIVERPOOL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non riuscisse ad andare a San Siro potrà seguire la diretta Milan Liverpool su Sky o sulla piattaforma streaming di NOW TV. A tenervi aggiornati sullo svolgimento della partita ci pensiamo anche noi con una diretta testuale che racconterà le azioni principali di questo match.

MILAN LIVERPOOL: A SAN SIRO ARRIVA IL LIVERPOOL DI SLOT

A San Siro torna a suonare la musica della Champions League e lo fa martedì 17 settembre 2024 con il calcio d’inizio fissato alle 21,00 per la diretta Milan Liverpool. I rossoneri tornano in Champions League e debutta in questa competizione con Fonseca alla guida pronto a confermare la buona vittoria dell’ultima giornata.

Il Milan non è partita nel migliore dei modi e ha trovato la sua prima vittoria solo alla quarta giornata di campionato contro il Venezia. La brutta prestazione dello scorso anno del Milan deve mettere in guardia gli inglesi del Liverpool che si presentano ad Anfield dopo un anno di astinenza dalla Champions League. I Reds hanno perso la prima partita con Arne Slot proprio nell’ultima giornata ma rimangono un avversario temibilissimo.

MILAN LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita con Fonseca e Slot a confronto. Il Milan è pronto a dare continuità alla vittoria contro il Venezia e si schiererà con il solito 4-2-3-1 che ha dimostrato di poter facilmente diventare anche 4-3-3 con più densità a centrocampo. Loftus-Cheek, Reijnders e Fofana saranno gli uomini chiave di questa partita a sostegno di un attacco con Leao, Pulisic e Morata.

4-3-3 per Arne Slot che debutta in Champions League con i Reds e lo fa affidandosi a Salah e Luis Diaz in attacco a sostegno di uno tra Nunez e Jota che saranno in ballottaggio fino alle ultime ore. Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister sono i tre del centrocampo che dovranno dare equilibrio e velocità al gioco degli inglesi.

MILAN LIVERPOOL, LE QUOTE

Dopo le probabili formazioni, andiamo anche a vedere le quote della diretta Milan Liverpool prendendo le proposte di Sisal. I rossoneri, nonostante il fattore campo a favore, vedono una loro vittoria a 5,00 contro quella del Liverpool a 1,90 e il pareggio X a 3,75.