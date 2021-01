Infortunio Morata/ Juventus, ecco i tempi di recupero per l’attaccante

L’infortunio di Alvaro Morata non è grave, ma è di certo fastidioso e costringerà l’attaccante spagnolo della Juventus a saltare anche altre partite oltre quella che Morata già non ha giocato ieri sera contro l’Udinese. “Difficilmente sarà a disposizione mercoledì”, aveva detto il suo allenatore Andrea Pirlo, ma adesso possiamo togliere anche gli ultimi dubbi: l’infortunio di Morata mette fuori gioco l’attaccante bianconero anche dalla super sfida di mercoledì sera, quando a San Siro si giocherà Milan Juventus. Morata si è fermato in allenamento ormai a poche ore dall’incontro con l’Udinese, perché un risentimento muscolare alla coscia destra lo ha bloccato nella rifinitura della prima partita dell’anno nuovo. Condizioni di salute e tempi di recupero dall’infortunio per Morata saranno più chiari una volta conosciuto l’esito degli esami a cui sarà sottoposto, ma per il big match contro il Milan a San Siro non ci sarà niente da fare. L’obiettivo della Juventus è riavere Morata a disposizione per l’altro incontro in programma al Meazza in questo gennaio bollente per i bianconeri, domenica 17 contro l’Inter.

INFORTUNIO MORATA: SI PUNTA A VEDERLO CONTRO L’INTER

La Juventus infatti in questo periodo si gioca una discreta fetta delle ambizioni di scudetto e vorrebbe farlo almeno parzialmente con Alvaro Morata ristabilito dall’infortunio. La rosa è un po’ corta in attacco e lo stesso Andrea Pirlo ha infatti parlato di mercato e delle voci su Olivier Giroud o altri attaccanti, tuttavia per Morata non si forzeranno i tempi di recupero e l’indisponibilità può allungarsi fino a 10 giorni. Alla luce di ciò, Morata rischia di saltare anche la gara di campionato nel weekend (contro il Sassuolo domenica 10 gennaio) e l’ottavo di Coppa Italia contro il Genoa di mercoledì 13 gennaio. Si punta dunque a fargli superare l’infortunio per il secondo big-match, appunto quello contro l’Inter. Alvaro Morata finora in questa stagione ha giocato 17 partite, delle quali 11 in Serie A e sei (tutte) nella fase a gironi di Champions League. In campionato le reti realizzate dallo spagnolo sono quattro, una ogni 202 minuti giocati; eccellente invece il bilancio di Morata in Champions League, con sei gol e una media di 75 minuti giocati per ogni rete. Un bottino invidiabile, ecco perché la Juventus spera che l’infortunio di Morata non lo metta fuori causa per entrambe le trasferte milanesi…



