Diretta/ Juventus Udinese: streaming video DAZN. Pirlo per ripartire (Serie A)

Juventus Udinese, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, in programma domenica 3 gennaio 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Posticipo serale che chiuderà il primo turno dell’anno nuovo, con la Juventus chiamata a fornire risposte importanti. Lo 0-3 incassato dalla Fiorentina prima di Natale ha lasciato l’amaro in bocca, Pirlo cercherà di ripartire dopo essere scivolato al sesto posto, a -10 dal Milan capolista, non solo a causa del ko contro i viola ma anche per la sentenza che ha annullato la vittoria a tavolino contro il Napoli, col match contro i partenopei che dovrà essere recuperato. La sconfitta contro la Fiorentina è stata peraltro la prima in campionato per la Juventus, che ha lasciato al Milan la palma di unica squadra ancora imbattua. L’Udinese proverà ad approfittare lo smarrimento degli avversari, anche se dopo una fase positiva la formazione friulana è inciampata proprio nell’ultimo impegno del 2020, cadendo tra le mura amiche contro il Benevento e vedendo ridursi da 8 a 5 i punti di vantaggio rispetto al terzultimo posto in classifica.

JUVENTUS UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Udinese sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Le probabili formazioni di Juventus Udinese, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Pirlo con un 4-3-1-2: Szczeny, Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevsky, Morata, Ronaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Luca Gotti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Musso, Maio, Bonifazi, Samir, Zeegelaar, De Paul, Wallace, Pereyra, Larsen, Lasagna, Pussetto.

JUVENTUS UDINESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Juventus e Udinese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.42, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 7.25.

