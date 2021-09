Infortunio Muriel/ Atalanta, salterà le prossime partite: “Tempi recupero non brevi”

Infortunio per l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel. Gli esami strumentali hanno confermato che il problema al quadricipite della coscia destra è “di non lieve entità e i tempi di recupero non saranno brevi”, ha fatto sapere il club nerazzurro. Muriel si era fatto male durante la partita di Serie A contro il Bologna.

L’Atalanta ha spiegato che il colombiano “inizialmente osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione”.

LUIS MURIEL INFORTUNATO: IN CASA ATALANTA RECUPERA ZAPATA

Atalanta che dovrà fare a meno nelle prossime partite di Serie A di Luis Muriel per infortunio, dunque, ma che potrà contare sul rientro di Duvan Zapata, le cui condizioni stanno migliorando anche se, nonostante sia tornato a lavorare con la squadra, resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro la Fiorentina.

Intanto, in casa nerazzurra sono tornati in gruppo anche Piccoli mentre è sempre fuori Hateboer. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali altri cinque giocatori: De Roon e Scalvini che si sono allenati con il resto dei compagni, poi Demiral, Lovato e Maehle che invece hanno fatto un allenamento individuale. In serata rientreranno a Bergamo anche Ilicic, Miranchuk e Pasalic.

