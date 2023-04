Infortunio Osimhen, come sta?/ Salta Napoli-Milan di domenica e la Champions…

INFORTUNIO OSIMEH, COME STA? SALTA IL MILAN, NAPOLI IN ANSIA…

L’infortunio di Osimhen lo terrà lontano dal big match di domenica sera contro il Milan. L’attaccante del Napoli, di rientro dagli impegni con la Nazionale, è fermo ai box a causa di un infortunio, come comunicato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali: “Osimhen, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”.

Osimhen si è procurato l’infortunio con la sua Nazionale (ha giocato 180 minuti nelle ultime due partite), riportando un affaticamento all’adduttore. Nella giornata di ieri si era presentato a Castel Volturno solo per dei massaggi. La certezza è che Osimhen non ci sarà per Napoli-Milan di domenica sera per la ventottesima giornata di campionato. Il dubbio e la preoccupazione più grande, però, riguarda il doppio confronto per i quarti di finale di Champions League proprio contro i rossoneri. Già, perché si prevedono 20 giorni di stop per Osimhen che andrebbe così a saltare sia il match d’andata del 12 aprile che quello di ritorno il 18 aprile. Ulteriori controlli saranno effettuati settimana prossima, ma sembra veramente tanto difficile immaginare il numero 9 del Napoli in campo, almeno a San Siro.

NAPOLI-MILAN, INFORTUNIO OSIMHEN: LE SOLUZIONI

Adesso mister Luciano Spalletti dovrà trovare una soluzione. È già accaduto tra settembre e ottobre, quando Simeone e Raspadori hanno dato delle risposte importanti (sostituendo lo stesso attaccante ex Lille infortunato), segnando a raffica. Proprio il Cholito dovrebbe essere il principale indiziato per scendere in campo dal primo minuto domenica al “Maradona” contro i rossoneri. Considerando anche Raspadori che proprio ora è di rientro dopo un mese di stop. Avanti tutta con Simeone, poi tra 12 giorni potrebbe essere il turno dell’ex Sassuolo. Si navigherà a vista, con la speranza di ritrovare quanto prima il bomber da 25 gol stagionali, Victor Osimhen.

