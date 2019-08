Infortunio Spinazzola/ Distrazione al bicipite femorale, quanto torna in campo?

Nuovo infortunio per Leonardo Spinazzola che si è fermato oggi per una distrazione al bicipite femorale. Le condizioni del calciatore della Roma verranno valutate quotidianamente con la società ha preferito non sbilanciarsi sui tempi di recupero. L’ex Juventus si era fermato durante l’allenamento ed è stato sottoposto immediatamente a risonanza magnetica. L’evento evidenziato dagli esami strumentali obbligano ad utilizzare la massima cautela, ma al momento è difficile capirne l’entità. Sono dunque previste per il calciatore riposo e fisioterapia prima di affrontare nuovi esami in grado di fornire un quadro maggiormente completo.

Infortunio Spinazzola, quanta sfortuna per l’ex Juventus

Non si ferma la sfortuna per Leonardo Spinazzola, costretto a fermarsi per un nuovo infortunio. La carriera di questo talentuoso terzino infatti negli ultimi anni ha subito una brusca frenata a causa proprio di diversi problemi fisici. Una semplice distorsione accusata durante la primavera del 2018 in realtà nascondeva infatti un brutto infortunio al ginocchio destro che lo tenne fuori dai campi da gioco per quasi un anno. Nella scorsa stagione a Torino si tolse poche soddisfazioni, tra cui quella di giocare una grande partita nell’indimenticabile Juventus-Atletico Madrid finito 3-0. Proprio Allegri a fine stagione sottolineò che dopo quella partita Spinazzola fu vittima di una ricaduta a causa del lungo periodo fuori dal campo.

