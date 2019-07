INFORTUNIO THEO HERNANDEZ/ Milan, “lesione capsulo-legamentosa”: i tempi di recupero

Non ci sono grandi notizie per Theo Hernandez dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella prima gara di International Champions Cup contro il Bayern Monaco. Il nuovo terzino del Milan, che tanto bene aveva fatto nei primi scampoli di match, ha subito una distorsione rivelatasi oggi più grave del previsto. Se i primi esami avevano infatti escluso una frattura, gli ultimi accertamenti hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra che potrebbe allungare i tempi di recupero. Questo il comunicato ufficiale del Milan, apparso poco fa sul sito del club rossonero:”Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L’esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane“.

INFORTUNIO THEO HERNANDEZ: I TEMPI DI RECUPERO

Nel comunicato del Milan sulle condizioni di Theo Hernandez non viene fatto riferimento ai tempi di recupero che serviranno al terzino proveniente dal Real Madrid per riprendersi la fascia sinistra. Chiaramente se inizialmente il rientro nei ranghi del francese era stato stimato in circa 3-4 settimane, adesso appare scontato che il periodo di riabilitazione sia destinato ad allungarsi. L’opzione più credibile è che Giampaolo debba fare a meno di Theo Hernandez almeno per la prima gara di campionato. I più pessimisti parlano di un recupero addirittura dopo la sosta per le nazionali, così da concedere al terzino di non affrettare i tempi e di non rischiare ricadute o danni peggiori. Molto dipenderà ovviamente dalla risposta alle terapie del calciatore e dall’esito degli esami che verranno effettuati tra due settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA