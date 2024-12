DIETTA FOGGIA PICERNO, ZAURI SFIDA TOMEI PER I PLAYOFF

La domenica della diciannovesima giornata del Girone C di Serie C termina con la diretta Foggia Picerno in campo alle 19,30 del 15 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre divise da sette punti in classifica ma in leggera ripresa e con l’obiettivo dei playoff.

Il Foggia di Zauri è quattordicesimo in classifica con 21 punti e arriva da una serie di cinque partite senza perdere tra cui l’ultima vinta in casa del Messina per 0 a 3. Meglio il Picerno di Tomei che è settimo in classifica e arriva da una vittoria in casa contro la Turris per 2 a 0.

FOGGIA PICERNO STREAMING, VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Foggia Picerno sarà possibile solo con Sky che avrà l’esclusiva insieme alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita.

FOGGIA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Un breve sguardo sulle formazioni per capire come Foggia e Picerno decideranno di giocarsi questa sfida. Il Foggia di Zauri giocherà con un 4-3-3 con Salines, Parodi, Camigliano e Vezzoni davanti alla porta di Perina. Tutto il peso offensivo, invece, sarà affidato al tridente Orlando, Murano e Millico.

Anche il Picerno di Tomei giocherà a quattro con Guerra, Nicoletti, Gilli e Pagliai in difesa davanti alla porta di Summa. Esposito, Petito e Energe saranno calciatori sulla trequarti con Bernardotto unica punta.

FOGGIA PICERNO, LE QUOTE

Vediamo anche le quote per la diretta Foggia Picerno utilizzando quelle che sono le proposte di Snai. I pronostici dicono che il Foggia è fovorito e la vittoria è quotata 2,10, il 2 del Picerno a 3,45 e il pareggio a 3,00.

