Infortunio Theo Hernandez/ Distorsione alla caviglia destra durante Bayern-Milan

Infortunio per il terzino sinistro di casa Milan, Theo Hernandez. Il giovane calciatore spagnolo, alla sua seconda apparizione ufficiale con la casacca dei rossoneri, si è bloccato durante la sfida di ieri contro il Bayern Monaco, match valevole per l’International Champions Cup. L’infortunio dell’ex Real Sociedad è avvenuto precisamente al 43esimo minuto di gioco: mentre il giocatore stava scalando la fascia sinistra, ha trascinato male la caviglia dopo un contrasto di gioco con un avversario, e di conseguenza è stato sostituito da coach Giampaolo (al suo posto, dentro Conti). Dalle prime indiscrezioni emerse non sarebbe nulla di grave, molto probabilmente una distorsione, anche se rivedendo le immagini al rallentatore, si vede chiaramente la caviglia destra dello spagnolo girarsi in maniera innaturale.

INFORTUNIO THEO HERNANDEZ

Subito dopo la sostituzione, lo staff medico del Milan ha preferito portare il ragazzo in ospedale per ulteriori accertamenti, e nella giornata di oggi è atteso un comunicato ufficiale da parte della società rossonera per capire l’esito degli ultimi controlli clinici. Un vero peccato per il Diavolo visto che il talento spagnolo stava disputando un ottimo match contro i bavaresi. E’ stato infatti il suo il primo squillo della gara, precisamente al terzo minuto di gioco, dopo una cavalcata sulla sinistra e un tiro al limite dell’area, un sinistro forte ma comunque centrale, respinto senza troppi problemi dal portiere del Bayern, Neuer. Per la cronaca, la partita fra i tedeschi e il Milan si è chiusa sul risultato di una rete a zero in favore dei primi, con gol al 48esimo minuto di gioco del primo tempo di Goretzka. Un buon Milan che ha mostrato tanta solidità soprattutto nella fase difensiva, ma una fase offensiva ancora da rodare. Al di là del risultato e dell’infortunio di Hernandez, le note sono senza dubbio liete per il Diavolo e per mister Giampaolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA