Inga Lindstom – il mio finto fidanzato/ Su Canale 5 il film con Julia Stinshoff

Il film Inga Lindstrom, Il mio finto fidanzato andrà in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 oggi, martedì 18 agosto, alle 16.30. L’opera di genere drammatico, sentimentale è stata tratta dai romanzi rosa della serie. La pellicola è stata girata nel 2010 e diretta dal regista Ulli Baumann già direttore di altre opere tratte dalla stessa catena di libri. Protagonisti del film sono Julia Stinshoff e Dietrich Mattausch, entrambi già noti al pubblico per aver interpretato vari protagonisti all’interno di film tedeschi dello stesso genere. Altri attori sono Ralf Bauer, Heikko Deutschmann, la bella Stephanie Kellner e Marijam Agischewa. Le musiche sono state realizzate da Andreas Weidinger.

Inga Lindstom – il mio finto fidanzato, la trama del film

La pellicola Inga Lindstom – il mio finto fidanzato racconta la storia di Nina, una giovane donna che da quasi 35 anni è ancora in attesa dell’uomo dei suoi sogni. Nina però arriva ad un punto della sua vita in cui non riesce più ad andare avanti, la galleria d’arte di cui è proprietaria è sull’orlo della bancarotta, la vita sentimentale va a rotoli, nulla sembra andare per il verso giusto. Cosa fare? Nina è costretta a tornare dal padre per chiedergli aiuto nel momento in cui non riesce ad ottenere più alcun prestito dalla banca. Carl Finndal, il padre di Nina, è un ex ammiraglio in pensione, molto severo e rustico non ha mia creduto nemmeno per un attimo nel progetto della figlia, vivere d’arte per l’uomo è praticamente impossibile.

Per riuscire ad ammorbidire il padre e avere l’opportunità di ricevere il prestito da parte sua Nina insieme al suo amico gay Lasse, si presenta alla sua festa di compleanno e per non ammettere il suo fallimento anche dal punto di vista sentimentale, finge che l’uomo sia il su fidanzato.

La farsa però sarà difficile da mandare avanti, questo perché a complicare le cose ci sarà un pilota trasferitosi in campagna per avere una vita più calma e tranquilla. I due si innamorano a prima vista e non sapendo più continuare la farsa del finto fidanzato Nina incontrerà numerosi imprevisti lungo la strada. Non sarà lei a dire al padre la verità, sarà qualcun’alto a confessare all’uomo l’innamoramento della figlia per il pilota.

