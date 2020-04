Inga Lindstrom amore di mezza estate/ Su Canale 5 il film con Steffen Groth

Inga Lindstrom amore di mezza estate sarà trasmesso su Canale 5 per le ore 15 di oggi, domenica 5 aprile. Si tratta di una pellicola è realizzata in Germania nel 2005 che fa parte di una lunga serie televisiva di episodi il cui soggetto è stato tratto dagli omonimi romanzi scritti da Inga Lindstrom. La regia di questo appuntamento è stata curata da Oliver Dommenget, le musiche della colonna sonora sono state composte da Richard blackford e nel cast sono presenti tra gli altri Christina Beyerhaus, Florian Fitz, Eleonore Weisgerber, Marek Erhardt e Steffen Groth.

Inga Lindstrom amore di mezza estate, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom amore di mezza estate. Anna è una giovane e bella donna svedese che vive in un piccolo paesino dove l’esistenza è molto tranquilla ma al tempo stesso le non le permette di avere tutte quelle opportunità di essere felice secondo quelle che sono i propri canoni. La sua famiglia è proprietaria di una segheria dove vengono realizzati tanti mobili e soprattutto il legname necessario per costruzioni anche a livello industriale. Per lei tutti hanno già programmato un futuro all’interno della azienda di famiglia e soprattutto al fianco di un giovane uomo che è figlio del farmacista della zona.

Tuttavia Anna non è per nulla contenta di questa vita e spera un giorno di poter lasciare la tua piccola cittadina ed avere un’esistenza maggiormente appagante sotto tutti i punti di vista. In ragione di ciò decide di presentare segretamente una proposta di lavoro che trova accettazione di particolare modo tra partire preoccuparsi delle crociere a bordo di una importante nave dove farà la conoscenza di un uomo che saprà conquistare il suo cuore soprattutto per metterle di avere una bellissima esperienza in un’estate assolutamente da non dimenticare.

Insomma per Anna in un solo colpo ci sarà la possibilità di essere felice all’esterno della sua piccola comunità e soprattutto di trovare l’uomo è l’amore adatto per poter costruire una famiglia solida e duratura nel tempo.



