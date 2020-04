Inga Lindstrom giorni d’estate sul lago Lilja/ Su Canale 5 il film con Pius Schmitt

Pubblicità

Inga Lindstrom giorni d’estate sul lago Lilja va in onda su Canale 5 per questa domenica 26 aprile a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola è stata realizzata in Germania nel 2007 e che fa parte di una lunga saga di episodi televisivi che sono stati incentrati sui racconti scritti da Inga Lindstrom la quale Peraltro si è occupata anche della sceneggiatura. Questo episodio è stato prodotto e distribuito dalla ZDF, la regia è stata curata da John Delbridge, Ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Meinolf Schmitz, il montaggio è stato eseguito da Monika Bergmann e le musiche sono di Richard Blackford. Nel cast sono presenti diversi attori anche famosi in Italia tra i quali Christina Rainer, Jochen Horst, Jytte-Merle Bohrnsehen e Pius Schmitt.

Pubblicità

Inga Lindstrom giorni d’estate sul lago Lilja, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom giorni d’estate sul lago Lilja. Hanna vive nei pressi della città di Stoccolma ed in particolar modo porta avanti con grande successo e con un certo riscontro economico l’attività legata alla lavorazione e vendita di formaggi. Lei dispone insomma di un caseificio tradizionale dove utilizza diverse tipologie di latte animale per ottenere dei prodotti straordinari come nel caso di formaggi freschi e stagionati oppure con altre tipologie di prodotti come nel caso dei latticini. Un giorno viene contattata da un proprietario di una piccola fattoria che vuole proporle un importante affare legato alla commercializzazione di una nuova tipologia di formaggio che viene ottenuto con l’utilizzo di latte di alce.

Per parlare di questa vicenda che potrebbe essere molto interessante, i due si incontrano ed è subito colpo di fulmine con la donna che rimane conquistata dalla simpatia e dalla bella presenza del fattore. Tuttavia essendo sposata decide di mettere da parte questo suo piccolo sogno d’amore e di ritornare alla propria realtà dei fatti ed in particolar modo si deve recare presso la stazione locale per poter andare a prendere proprio suo marito di ritorno da un viaggio di lavoro.

Pubblicità

Tuttavia la donna mentre sta per recarsi nei pressi del treno dove è presente il marito si rende conto di come quest’ultimo si stia baciando con grande passione con una donna che evidentemente deve essere la sua amante. Decide di far finta di nulla e di tornare da sola presso la propria abitazione pensando a quanto sia stata cieca nel non accorgersi di nulla n tutti questi anni.

Tuttavia questa importante realtà la mette dinanzi ad una valutazione per cui non appena il marito torna a casa lo saluta e gli parla dell’esigenza di dover andare a stare dalla figlia che risiede in una caratteristica villetta che si trova su un bellissimo lago. Hanna andrà quindi a passare l’intera estate nella piccola casetta insieme alla sua adorata figlia in maniera tale da avere il tempo necessario per riflettere sulla propria vita sentimentale che non è mai stata estremamente soddisfacente al fianco del proprio marito e dell’opportunità di poter pensare ad una nuova fase della sua esistenza che magari la possa vedere felice al fianco di un altro uomo e magari del fattore che le aveva proposto quel formaggio di latte di alce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA