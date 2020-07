Inga Lindstrom Il ritorno di Ellen/ Su Canale 5 il film con Isabell Polak (21 luglio)

Inga Lindstrom Il ritorno di Ellen va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2019 con la regia di Udo Witte il quale ha dato il proprio contributo per la stesura della sceneggiatura mentre il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Inga Lindstrom. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi attori tedeschi molto conosciuti e apprezzati anche in Italia come nel caso di Isabell Polak, Martin Bretschneider, Anna von Haebler, Stefan Gubser, Regula Grauwiller e Roman Roth.

Inga Lindstrom Il ritorno di Ellen, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom Il ritorno di Ellen. Una donna di nome Ellen da alcuni anni ha deciso di abbandonare la sua cittadina nativa per andare a vivere a Stoccolma dove lavora come disegnatrice di mobili. La sua vita sembra scorrere nel migliore dei modi o quantomeno questa è la sua percezione fino a che non riceve importanti informazioni legate ai comportamenti di suo padre il quale, dopo la morte della moglie, ha perso ogni genere di attenzione alle questioni della vita terrena ed in particolar modo non gestisce più al meglio la sua azienda di costruzione di imbarcazioni. Questo è un momento molto delicato per l’uomo e per questo motivo la donna decide di far ritorno nella sua cittadina natale in maniera tale da poter dare tutto il supporto. Il suo ritorno tuttavia non sarà dei migliori perché dovrà fare i conti con alcune situazioni legate al suo passato. Infatti, nonostante siano passati alcuni anni, l’uomo se la prende ancora una volta con la figlia vista come la principale colpevole della morte della mamma.

Come se non bastasse questo, a rendere l’atmosfera piuttosto pesante ci si mette anche sua sorella che nel frattempo ha deciso di allacciare una relazione amorosa che sembra destinata al matrimonio con quello che era il vecchio fidanzato di Ellen. Insomma, la donna si rende conto che la sua presenza nella piccola cittadina non è più così gradita, ma il suo senso del dovere le imponedi restare ed occuparsi delle vicende finanziarie dell’azienda di famiglia. Un giorno fa la conoscenza di un affascinante imprenditore del luogo di nome Anders il quale si rivolge alla sua azienda per acquistare un’imbarcazione. Questa non sarà soltanto l’occasione ideale per rinvigorire le finanze dell’azienda, ma anche e soprattutto motivo di conoscenza di un uomo dal grande carattere e soprattutto affascinante. Questo permetterà alla donna di tornare ad essere felice e soprattutto ad avere un punto di riferimento per quella che potrebbe essere la sua vita sentimentale. Insomma, poco alla volta all’interno della sua famiglia sta per tornare il sereno e i rapporti potrebbero essere finalmente smussati dopo tanti anni di incomprensioni e fraintendimenti.

