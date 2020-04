Inga Lindstrom la signora del Faro/ Su Canale 5 il film con Liane Forestieri

Inga Lindstrom la signora del Faro va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 15:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Germania nel 2006 e che è stata distribuita direttamente sul circuito televisivo. La pellicola fa parte di una lunga serie di episodi Dedicati ai racconti di Inga Lindstrom e nel caso specifico vede la regia di Andi Niessner il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne l’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tra gli altri Liane Forestieri, Thure Riefnstein, Bernd Herzsprung, Christoph Gareisen e Marlene Marlow.

Inga Lindstrom la signora del Faro, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom la signora del Faro. Victoria è una donna particolarmente felice in quanto sta attraversando un periodo della propria esistenza che può essere senza dubbio definito confortevole. Le cose per lei vanno abbastanza bene per quanto concerne l’ambito professionale in quanto lavora per un’importante società e soprattutto può vantare la vicinanza di persone che da sempre gli hanno dato supporto come le sue più grandi amiche. Un giorno viene contattata da uno studio legale per metterla a conoscenza di una eredità di cui è diventata titolare in maniera del tutto inaspettata. Victoria da quanto può prendere da questa telefonata è stata designata come l’erede unica di un faro che si trova in una cittadina sulla costa. Il lascito è stato eseguito da una persona che per lei rappresenta un perfetto sconosciuto per cui non riesce a capirne il motivo. Parlandone con la propria amica decide di occuparsi della cosa e quindi di recarsi presso la cittadina dove si trova il faro per poter scoprire maggiori informazioni su questa vicenda che per lei ha le sembianze dell’assurdo. Una volta arrivata sul posto rimane affascinata e catturata da quel luogo assolutamente impareggiabile per aspetto e per relax. Dopo aver preso atto della bellezza del faro e della sistemazione che si trova nei pressi dello stesso faro deve recarsi presso lo studio di Christopher ossia l’avvocato che è stato designato quale esecutore testamentario da parte del proprietario del faro. L’avvocato la metterà a conoscenza di quanto fatto dal proprietario e soprattutto le permetterà di avere una traccia da seguire per scoprire maggiori informazioni sul suo passato. Inoltre la donna non resterà insensibile al fascino dell’avvocato stesso come del resto lui sarà positivamente colpito da lei. Insomma grazie a questo lascito nascerà una splendida storia d’amore che cambierà per sempre la vita di Christopher e della stessa Victoria.



