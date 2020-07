Inga Lindstrom l’amore non muore mai/ Su Canale 5 il film con Tom Radisch

Inga Lindstrom l’amore non muore mai va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di questo martedì 7 luglio a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film distribuito direttamente sul circuito televisivo realizzato nel 2006 in coproduzione tra Germania e Svezia con la regia firmata da Marco Serafini. La sceneggiatura e ovviamente tratta da uno dei racconti di Inga Lindstrom con il montaggio realizzato da Ilana Goldschmidt e le musiche della colonna sonora composte da Christoph Zirngibl. Nel cast sono presenti tra gli altri Cornelia Ivancan, Bjorn von der Wellen, Thomas Kugel e Tom Radisch.

Inga Lindstrom l’amore non muore mai, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom l’amore non muore mai. Una giovane e bella dottoressa di origini svedesi dopo aver lavorato lungamente come ogni anno è pronta per mettere un po’ da parte il lavoro di cui è titolare presso l’ospedale di Stoccolma e di regalarsi un meraviglioso periodo di relax. In particolare durante il mese di settembre si reca come sua tradizione su una deserta isola svedese dove può effettivamente ritrovare energie mentali e fisiche che potranno permettersi di ritemprarsi e quindi di avere a disposizione nuova enfasi nella sua attività. Lei ogni anno tornava in questa isola soprattutto con il suo amatissimo fidanzato. Sono molteplici i ricordi felici del periodo trascorso insieme al proprio uomo su questa meravigliosa isola ma al tempo stessa è diventata motivo di grande dolore giacché proprio sull’isola l’uomo ha trovato la morte in un incidente di barca.

Proprio questo incidente ha ulteriormente indotto la dottoressa nel tornarvi ogni anno per omaggiare suo defunto fidanzato con un fiore e soprattutto un messaggio all’interno di una bottiglia che lei getta in acqua con la speranza che il suo amato possa leggere per ricordare il grande amore che li legava. Tuttavia in questa nuova vacanza che sta effettuando nell’isola ci sono i presupposti affinchè possa dare una svolta alla sua esistenza. In particolare la donna in ragione di una improvvisa tempesta è costretta a restare ulteriormente sull’isola e quindi ad incontrare un uomo di nome Jonas particolarmente affascinante sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda i suoi modi di fare. Tra i due è subito attrazione ma lei deve fare i conti con tutti i fantasmi del suo passato e soprattutto devi cercare di superare il dolore che ancora sente per quanto riguarda la morte del suo amato. Dovrà scoprire insomma se è pronta nel svoltare e quindi da iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza.

