Inga Lindström – Mia e le sue sorelle/ Su Canale 5 il film del ciclo sentimentale

Inga Lindström – Mia e le sue sorelle andrà in onda il 20 agosto su Canale 5, alle ore 16.30. Questo film, drammatico ma condito da una serie di elementi comici, è stato diretto da Hans-Jürgen Tögel: il regista tedesco è noto per varie opere di successo, prime fra tutte quelle tratte dai libri della celebre scrittrice Rosamunde Pilcher. Il cast è a sua volta composto da nomi famosi, come Gaby Dohm nel ruolo di Marianne Högberg e Alma Leiberg in quello della figlia Mia. Katja Weitzenböck è Anna Bergmann, Robert Lohr è suo marito Jan. Il film in oggetto, realizzato nel 2009, è molto apprezzato anche per la sceneggiatura e il soggetto di Christiane Sadlo: le scene si susseguono in maniera dinamica e mai noiosa, così da intrattenere e tenere con il fiato sospeso tutti gli spettatori.

Inga Lindström – Mia e le sue sorelle, la trama del film

La storia di Inga Lindström – Mia e le sue sorelle ha inizio con la presentazione delle quattro protagoniste, ovvero le sorelle Mia, Anna e Agneta e la loro madre Marianne. Il legame tra le donne è molto forte: le tre ragazze sono sempre in competizione per l’attenzione della genitrice, ma quest’ultima dispensa le proprie premure in modo uguale e fa sì che le figlie collaborino tra loro. Mia, Anna e Agneta crescono e, pian piano, si allontanano dalla madre per costruirsi la propria vita.

Dopo un salto temporale si assiste al tentativo di Mia di riunire la famiglia per andare a trovare Marianna, che trascorre le giornate ancora da sola. Agneta e Anna sono molto prese dal lavoro, ma alla fine accettano di partecipare a questa riunione improvvisata. È presente anche Jan, il marito di Anna, il quale sembra però avere un debole per Mia: questo fattore rischia di seminare scompiglio tra le sorelle, insieme alla decisione della madre di risposarsi. Non è semplice riportare la tranquillità in casa Högberg, ma il lieto fine è dietro l’angolo e non manca di deliziare gli spettatori in seguito a numerose peripezie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA