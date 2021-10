Inga Lindstrom Nella tua vita, Canale 5/ Il film romantico riempie il pomeriggio

Il 10 ottobre, su Canale 5, verrà trasmesso il film di Inga Lindstrom Nella tua vita. La proiezione di questo sceneggiato televisivo partirà a partire dalle ore 16.30. Possiamo affermare senza ombra di dubbio che questa pellicola può essere inclusa tra i lungometraggi romantici con alcune sfumature drammatiche.

I protagonisti di Nella tua vita sono Suzan Anbeh, Hendrik Duryn, Tara Fischer e Florentine Lahme. Questo film sentimentale è stato prodotto in Germania nell’anno 2015. A dirigere Nella tua vita c’è stato Thomas Nennstiel. Quest’ultimo è stato il regista pure di altri sceneggiati, quali ad esempio Tre cuori in cucina e Bad Girls. La colonna sonora del lungometraggio Nella tua vita è stata composta da Karim Sebastian Elias. La protagonista del film in esame è quindi famosa pure per aver recitato in altri lungometraggi, quali French Kiss e Il mio angelo custode.

Inga Lindstrom Nella tua vita, la trama del film

Secondo la trama di Inga Lindstrom Nella tua vita, la storia della pellicola ruota intorno all’esistenza di una donna straordinaria, che si chiama Elisa. Quest’ultima sembra avere una vita perfetta, dato che ha realizzato tutti i suoi sogni di bambina. Elisa infatti ha uno splendido marito e una bellissima figlia. La donna inoltre vive in una meravigliosa abitazione che si trova in riva al lago. Ad un tratto, però, Elisa fa delle scoperte che la portano a cadere in depressione. Quest’ultima, allora, viene resa partecipe del tradimento del marito Hauke, inoltre viene a sapere che la figlia Tina è a conoscenza di questo fatto e che appoggia incondizionatamente il padre. Avendo paura di perdere tutto da un giorno all’altro, Elisa decide di accettare un lavoro presso il locale di un suo amico, che si chiama Alex. Successivamente, la protagonista si imbatte in Markus, che è un veterinario, rimasto vedovo. Dopo la perdita della moglie, l’uomo sembra aver perso interesse per la vita. Elisa e Markus iiuziano a conoscersi e a sviluppare un’irrefrenabile curiosità l’una verso l’altro. All’inizio la loro storia procede a distanza, ma i due si tengono sempre in contatto. Nel corso delle loro conversazioni, non smettono mai di darsi consigli e di supportarsi. Con il passare del tempo, scoprono quindi di avere molte passioni in comune e di non poter assolutamente continuare questa relazione a distanza, poiché tra di loro c’è di più di una semplice amicizia. Tutto questo li porterà a stravolgere le loro esistenze.

