Inga Lindstrom nuovi amori/ Su Canale 5 il film con Frederik Wagner (30 giugno)

Inga Lindstrom nuovi amori andràin onda su Canale 5 martedì 30 giugno alle ore 16.30. Si tratta di una pellicola sentimentale/romantica/drammatica tratta dalla collana di omonimi romanzi. Il film è diretto dal regista Udo Witte e vede la partecipazione di alcuni volti già noti agli amanti della serie. Tra i partecipanti ci sono i due protagonisti Fredrik Wagner e Marita Breuer e gli antagonisti e aiutanti che corredano l’intreccio Pierre Kiwitt, Nike Fuhrmann e il giovane Hanno Friedrich. Il film è stato girato interamente in Germania. La sceneggiatura è curata dalla scrittrice Christiane Sadlo.

Inga Lindstrom nuovi amori, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom nuovi amori. I due protagonisti della storia sono Luisa e Stefan, sposatisi dopo il college hanno due figli adolescenti ed una vita troppo stretta per loro. I due infatti sono soffocati da un rapporto in cui non c’è dialogo e sono ormai troppo distanti per riuscire a trovare un’intesa. Stefan decide così di mollare tutto e andare alla ricerca della propria felicità, sparirà in Argentina, dove, finirà per innamorarsi di Beatriz, una donna conosciuta nel posto con cui c’è passione e fuoco. Luisa invece rimarrà in città a badare ai due figli che non hanno preso bene la separazione dei genitori. La donna però immersasi nella lettura per regalarsi pochi istanti di relax si innamora di un poliziotto Ben, che si scoprirà essere l’autore di alcuni dei suoi libri preferiti. L’uomo infatti si firma con lo pseudonimo femminile Milla Bergstrom, e svelare la verità alla sua amata non sarà semplice, a complicare le cose ci pensa il ritorno in città di Stefan. Il padre di Stefan, Ole per amore dei nipoti e del figlio che non vede di buon occhio l’unione della mamma con il poliziotto, tenta in tutti i modi di far ritornare i due insieme. Le cose però non sempre vanno come devono andare. Riuscirà Luisa a perdonare l’abbandono del marito e far contenti i figli tornando con lui o preferirà rifugiarsi tra le braccia del giovane Ben.

