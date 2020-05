Inga Lindstrom – sulla via del tramonto/ Su Canale 5 il film con Hardy Krüger Jr

Pubblicità

Il film Inga Lindstrom – sulla via del tramonto andrà in onda domenica 3 maggio nel primo pomeriggio alle ore 15.00 su Canale 5. Il film, di genere sentimentale è tratto da una serie di romanzi. La pellicola è stata girata nel 2004 in Germania, col titolo originale Inga Lindström: Die Farm am Mälarsee. L’opera è stata diretta dalla regista Karola Meeder e distribuita da Universum Film. Tra gli attori principali ci sono volti noti della serie Inga Lindstrom e del cinema d’Oltralpe: Florentine Lahme nei panni di Eva, Hardy Krüger Jr. che interpreta David, Janette Rauch che interpreta Britta e, Carolin Fink, Maike Bollow.

Inga Lindstrom – sulla via del tramonto, la trama del film

Inga Lindstrom – sulla via del tramonto vede come protagonista Eva una giovane designer di Stoccolma che ama il suo lavoro, soddisfatta pienamente della sua vita ed in cerca di un po’ d’avventura, parte per Barkhult, un piccolo villaggio delle campagne svedesi, per assistere la sua amica Britta. La donna prossima al parto, gestisce una meravigliosa fattoria, si occupa del commercio di lana, vende prodotti tipici della zona e alleva moltissimi animali; nell’ultimo periodo però per le proprie condizioni non riesce ad occuparsi di tutti e si affida al fattore Gustav.

Non appena Eva giunge in città, Gustav ha un brutto incidente che lo costringe ad un ricovero forzato in ospedale per una brutta lombalgia. Britta è in preda al panico chi si occuperà della sua fattoria. In suo aiuto arrivano Monica la figlia di Gustav e David, il fidanzato che decidono di ritardare il proprio viaggio per rendersi utili alla fattoria. David e Eva lavoreranno fianco a fianco, divertendosi e innamorandosi. Il nuovo sentimento però dovrà fare i conti con i rispettivi fidanzati di entrambi, oltre la fattoria, ognuno dei due ha la propria vita, dimenticheranno il nuovo amore o lasceranno tutto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA