Ingegnere bigamo si accorda con le 2 mogli: 3 giorni a testa/ Così evita il carcere

Un ingegnere indiano bigamo, per sfuggire al reato di poligamia perseguibile penalmente nel suo Paese, ha deciso di stipulare un accordo con le sue due mogli. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, le due donne non erano a conoscenza della doppia vita del marito, ma una volta scoperto hanno preferito trovare un accordo piuttosto che denunciarlo. Il tutto è stato poi ratificato da un mediatore del tribunale di famiglia di Gwalior, l’avvocato Harish Dewan, che ha spiegato di aver accettato l’intesa visto che l’uomo non era stato denunciato per il reato di bigamia. “Non posso obiettare nulla – ha spiegato il legale – il mio compito è di risolvere armonicamente le controversie. La prima moglie voleva garanzie sul mantenimento del figlio e non voleva mandare il marito a processo; l’altra non voleva rinunciare al compagno e ha preferito la soluzione salomonica”.

Avversaria Fiorentina è il Lech Poznan/ Quarti Conference League: urna favorevole!

L’accordo prevede che il marito bigamo viva con la prima moglie e il loro figlio dal lunedì al mercoledì, mentre dal giovedì al sabato si trasferisce presso l’altra moglie con cui ha avuto un altro figlio. La domenica, invece, sarà una sorta di giorno di riposo senza alcun obbligo nei confronti delle due consorti. L’ingegnere bigamo dovrà ovviamente dividere con le due mogli anche lo stipendio e l’appartamento, e se dovesse venire meno a qualche suo obbligo rischierà di finire in tribunale con tutto ciò che ne consegue.

DIRETTA/ Sorteggio quarti Conference League: Fiorentina-Lech Poznan, Scamacca-Gent!

INGEGNERE INDIANO BIGAMO SI ACCORDA CON LE MOGLI: TUTTO INIZIO’ DURANTE IL COVID…

La storia di questo marito bigamo è decisamente particolare, in quanto si era sposato per la prima volta nel 2018 con una donna conosciuta sul posto di lavoro. Dopo due anni la moglie era rimasta incinta ed era tornata a vivere con i propri genitori per via della pandemia di covid.

Il marito ne aveva così approfittato per sposare un’altra collega, rimasta anch’essa incinta. Quando la pandemia era terminata, la prima moglie era tornata a cercare il marito e aveva fatto l’incredibile scoperta, ma i tre hanno preferito sedersi civilmente al tavolino per risolvere la faccenda. Alla fine l’ingegnere è riuscito incredibilmente a convalidare i due matrimoni schivando il carcere e le ira delle due donne tradite.

Calciatori hanno +50% di probabilità di sviluppare demenza/ È per i colpi di testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA