Inghilterra, “lunedì in ferie se si vince Euro 2020”/ L’appello a Boris Johnson

Curiosa petizione da parte dei tifosi inglesi: se l’Inghilterra dovesse vincere il campionato di calcio europeo in finale contro l’Italia, vorrebbero un giorno di ferie dal lavoro, ovviamente pagato. E’ questa la richiesta che verrà fatta recapitare al premier britannico, Boris Johnson, e petizione che, come scrive il quotidiano Free Press Leggo, è stata firmata da più di 300mila persone. Il giorno libero sarebbe quello previsto il lunedì successivo la finalissima di Wembley, praticamente il giorno dopo visto che la partita Inghilterra-Italia si giocherà domenica sera, 11 luglio, dalle ore 21:00.

Italia Inghilterra, casi Covid tra giornalisti/ Alberto Rimedio salta la finale

La richiesta non è proprio così “campata in aria”, visto che saranno molti, nel caso in cui la nazionale dei Tre Leoni dovesse trionfare domenica sera, a fare le ore piccole domenica sera, fra fiumi di alcol e grandi festeggiamenti, di conseguenza, la mattina seguente sarà decisamente complicato svegliarsi per recarsi sul luogo di lavoro. Tanto vale chiedere quindi un giorno libero, o per lo meno, provarci. Ad organizzare la petizione è stato tale Lee Jones, che ha scritto: «Domenica alle 20:00 è un momento difficile per le famiglie per pianificare di stare insieme per l’evento – sapere che abbiamo un giorno libero in più il giorno successivo sarebbe di grande aiuto».

PRONOSTICI EUROPEI 2021 ITALIA INGHILTERRA/ Previsioni e quote, finale: le classiche

INGHILTERRA, PETIZIONE ONLINE: DOWNING STREET APRE

«Inoltre – prosegue ancora – va festeggiata una vittoria storica. Ci si aspetterebbe che la squadra vincitrice sfili con il trofeo e un giorno festivo sarebbe il momento perfetto per farlo. Gli inglesi vorranno naturalmente continuare a godersi la vittoria, dando al settore della vendita al dettaglio e del tempo libero un’opportunità tanto necessaria per recuperare i mancati guadagni».

Del resto se l’Inghilterra dovesse trionfare ad Euro 2020 si tratterebbe del secondo trofeo internazionale dal lontano 1966, quando gli inglesi vinsero la Coppa del mondo. Il portavoce del Premier ha spiegato: «Non voglio anticipare l’esito della partita di domenica. Chiaramente vogliamo che l’Inghilterra vinca la finale, e poi definiremo i nostri piani a tempo debito. Vorremmo che le aziende si sentissero in grado di prenderlo in considerazione, se possono», invitando i datori di lavoro che possono offrire flessibilità a farlo, consentendo quindi al personale di prendersi il lunedì libero.

Cassano boccia Donnarumma/ "Non è il miglior portiere" e su Jorginho e Lukaku...

© RIPRODUZIONE RISERVATA