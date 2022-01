Ingrid, moglie Luca Barbarossa/ Dagli anni con D&G ai tre figli con il cantautore

La famiglia di Luca Barbarossa, la moglie Ingrid e i tre figli

Luca Barbarossa ha sposato Ingrid Salvat il 17 aprile 1999. Il matrimonio è stato celebrato quando la moglie era già incinta di Valerio, il primo dei tre figli della coppia. Nel 2001 è nato anche Flavio e nel 2009 la terzogenita Margot. La famiglia abita a Monteverde, in Roma, lontana dai riflettori del gossip. Ingrid Barbarossa, di origini francesi, è una donna molto riservata, ma famosa nel mondo dello spettacolo per essere la dolce metà di Luca Barbarossa, il famoso cantautore italiano. Quando si sono incontrati, negli anni Novanta, Ingrid ricopriva il ruolo di amministratrice per una catena di negozi di Dolce & Gabbana. Nel 2018, suo marito Luca, le ha dedicato la canzone “Passame er sale”. Una canzone che ebbe un gran successo al Festival di Sanremo e che soprattutto raccontava una profonda unione, la loro.

Luca Barbarossa, gli inizi e i grandi successi

Luca Barbarossa nasce a Roma il 15 aprile 1961. Ha due sorelle, Susanna e Veronica, e due fratelli, Lorenzo e Cristiano. Luca inizia la gavetta come musicista di strada in piazza Navona, suonando il repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani.Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera, che lo invita a partecipare al Festival di Castrocaro. In quell’occasione Barbarossa presenta il brano “Sarà l’età”, firmando il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra. Come vincitore di Castrocaro partecipa di diritto al Festival di Sanremo 1981 con “Roma spogliata”, riscuotendo un buon successo e classificandosi a sorpresa al quarto posto e primo tra i giovani. Il sucesso al Festival arriverà nel 1992 con il brano “Portami a ballare“.

