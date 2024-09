Ingrid Salvat, Valerio, Flavio e Margot sono la moglie e i figli di Luca Barbarossa. Il cantautore e conduttore radiofonico ha sposato la moglie il 17 aprile del 1999 e sull’altare non erano da soli, visto che la bella Ingrid era in dolce attesa del primo figlio Valerio. Pochi anni a è arrivato il secondo figlio Flavio e infine nel 2009 la femmina Margot. Una bella famiglia quella composta da Luca Barbarossa e la moglie Ingrid che vivono a Roma lontani dalle luci della ribalta e dall’occhio del gossip. Il primo incontro tra i due risale nei primi anni ’90: Luca Barbarossa era già un cantautore, mentre Ingrid lavorava come amministratrice per una catena di negozi di Dolce & Gabbana.

Un incontro che ha lasciato il segno, anche se il cantante all’epoca non era più predisposto a vivere una relazione. Entrambi, infatti, si sono fatti desiderare come ha raccontato il cantante: “io mi son fatto desiderare? Anche lei, è stata una cosa reciproca. Io ho provato a fuggire da relazioni importanti, memore anche di altre esperienze dolorose, volevo la mia libertà assoluta”.

L’amore di Luca Barbarossa per la moglie Ingrid Salvat e i figli

Quando si è single per parecchio tempo non è semplice vivere una storia d’amore cambiando così le proprie abitudini. Lo sa bene Luca Barbarossa che ha dovuto rivoluzionare la sua vita quando ha conosciuto la moglie Ingrid Salvat nei primi anni ’90. “Poi però ho capito che ero un imbecille, a volte ci affezioniamo ad una parte di noi che non siamo più, abbiamo paura di ammettere il cambiamento” – ha detto il cantautore romano che ha aggiunto – “quando mi sono dato una botta in testa ed ho capito che non potevo perdere una donna come lei è andato molto meglio, poi convincerla non è stato semplice…”.

Un corteggiamento bilaterale quello tra i due, ma alla fine per conquistarla Luca Barbarossa ha pensato bene di invitarla a vedere un concerto. Di chi? “Come l’ho convinta? Con un concerto di Paolo Conte, che va tantissimo in Francia. L’ho invitata ad un concerto di Conte che era in programma al Sistina e…” – ha detto Barbarossa. Infine parlando dei figli, Luca Barbarossa ospite di Verissimo ha detto: “siamo due genitori sempre allineati. Siamo attenti alle regole, al rispetto”.