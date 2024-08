Innamorato pazzo, diretto da Castellano e Pipolo

Sabato 17 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, la commedia sentimentale del 1981 dal titolo Innamorato pazzo. Il film è diretto dai celebri registi Castellano e Pipolo, il cui sodalizio artistico durò per più di 40 anni, durante i quali lavorarono con grandi nomi del mondo dello spettacolo, come Totò, Ugo Tognazzi, Enrico Montesano, Diego Abatantuono e Carlo Verdone.

Killer dal sangue blu/ Trama e cast del film crime su Rai 2, in onda oggi 17 agosto 2024

Le musiche hanno invece la firma del musicista e produttore discografico Bruno Zambrini, che nel corso della sua carriera ha scritto brani per molti artisti italiani famosi, come Gianni Morandi, Patty Pravo, Mina e Domenico Modugno, componendo le colonne sonore di diversi lungometraggi di Castellano e Pipolo, come Ci hai rotto papà (1993).

Ritorno al futuro, Italia 1/ Trama e cast del cult di Robert Zemeckis, oggi 17 agosto 2024

Il protagonista è interpretato dal cantante e showman Adriano Celentano, che aveva già lavorato con la coppia di registi a diversi progetti a partire dal 1978 con Zio Adolfo in arte Führer.

Al suo fianco la splendida Ornella Muti, che aveva già condiviso il set con Celentano l’anno precedente ne Il bisbetico domato, sempre diretto da Castellano e Pipolo.

La trama del film Innamorato pazzo: un tranviere si innamora di una principessa e ne combina di tutti i colori

Innamorato pazzo racconta la storia della meravigliosa principessa Cristina (Ornella Muti), arrivata in vacanza nella capitale italiana in compagnia dei suoi familiari.

Nonostante il titolo, la famiglia non sta attraversando un periodo felice economicamente: per riuscire a mantenere in vita il loro casato dovranno raccogliere quanto prima ben 50 miliardi di lire.

Gemelle Kessler: "Pacca sul sedere da un uomo? È divertente"/ "Oggi basta uno sguardo e sei un molestatore"

La soluzione più facile e veloce sembra essere quella di un matrimonio combinato con un facoltoso imprenditore del settore bellico.

La ragazza, però, è contraria a questo piano e, pur di riuscire a risollevarsi un po’ il morale, decide di gironzolare per le vie di Roma all’insaputa dei genitori.

È proprio così che conosce l’eccentrico conducente di pullman Barnaba Cecchini (Adriano Celentano), che immediatamente rimane affascinato dalla ragazza, e decide di farla innamorare di lui.

Intanto i genitori di Cristina si accorgono dell’allontanamento della figlia e iniziano una ricerca disperata.

Davanti alla preoccupazione dei suoi genitori, la principessa decide di ritornare a casa, mentre Barnaba è disperato all’idea di averla persa.

Quest’ultimo decide così di andarla a trovare e di compiere per lei un gesto sorprendente…