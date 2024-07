Ornella Muti contro Vittorio Cecchi Gori, minaccia querele: “Nessun flirt con lui”/ “Dichiarazioni false”

Ornella Muti minaccia di querelare Vittorio Cecchi Gori: “Nessuna storiella con lui”

È scontro tra Ornella Muti e Vittorio Cecchi Gori con la prima che minaccia di querelare il secondo se non smentisce le sue dichiarazioni e si scusa. Cos’è successo tra i due è presto detto. Di recente il produttore discografico ospite a ospite al Lucca Summer Festival, ha raccontato di aver avuto un flirt con Ornella Muti, l’ha definita una ‘storiella d’amore’ andata a finire male. Sulla presunta relazione non ha aggiunto altro ma si è spinto oltre parlando di presunti ‘problemi’ dell’attrice: “Effettivamente la Muti è spiritosa, Francesca, io la chiamavo Francesca è spiritosa. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dire”.

Ornella Muti: "Storia con Vittorio Cecchi Gori? Chieda scusa o lo querelo"/ "Quasi una violenza psicologica"

Tali dichiarazioni hanno fatto andare su tutte le furie l’attrice stando a quanto riporta TgCom24. Nel dettaglio, Ornella Muti contro Vittorio Cecchi Gori è sbottata: “Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi. Sono una donna molto gelosa della sua vita privata mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me”. E subito ha aggiunto: “Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole”.

Ornella Muti "nuovo fidanzato? Non so se voglio"/ Choc a Verissimo "Infilata in situazioni in cui non dovevo"

Ornella Muti contro Vittorio Cecchi Gori: “Ha detto cose veramente gravi”

E non è tutto, Ornella Muti ha continuato il suo duro sfogo contro Vittorio Cecchi Gori soprattutto in relazione a dei presunti problemi che lei abbia: “Era il mio produttore, abbiamo lavorato insieme, non capisco perché sia andato in giro a fare dichiarazioni false su di me, lo trovo anche poco professionale. Quello che ha detto è veramente grave: ha dichiarato che ho dei problemi e non so neanche di cosa parla, ma come si permette di dire certe cose? Non è bello neanche nei confronti dei miei figli e della famiglia. Trovo che la sua sia quasi una violenza psicologica, non è normale che io mi alzi una mattina, apra i giornali e legga che lui dice di aver avuto una storiella con me, ma di quale storiella parla? Pensasse ai propri di problemi. Io ne ho mai parlato? Non mi pare, sono sempre stata riservata soprattutto nella mia vita privata. Ora basta pavoneggiarsi con il mio nome per dire cavolate, sono davvero molto arrabbiata’”. Insomma di questa vicenda si continuerà a parlare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA