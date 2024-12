L’insalata russa è un piatto semplice ed economico ma allo stesso tempo molto gustoso, che si presta perfettamente a molte occasioni festive. Immancabile a tavola per il pranzo di Natale 2024, può essere preparato in anticipo e servito come antipasto ma anche per arricchire un secondo di carne o pesce ottenendo un risultato perfetto ed elegante. La ricetta tradizionale prevede pochi ingredienti, principalmente un mix di verdure poi arricchite con maionese. La qualità della salsa sarà un elemento fondamentale per la riuscita del piatto, per questo preferibilmente dovrà essere preparata in casa.

Crema al mascarpone per Natale 2024/ Ricetta tradizionale, come prepararla e qualche gustosa variazione

Chi però ha poco tempo o vuole scegliere una opzione vegana può utilizzare anche la maionese già pronta acquistata al supermercato, che si trova anche in versione senza uova. La versione base è composta da 200 grammi di carote, 300 grammi di piselli e 400 di patate che andranno poi bolliti. Facoltativo è invece l’utilizzo di cetrioli sott’aceto e uova sode, che possono arricchire di sapore il piatto, ma sempre se graditi da tutti gli ospiti.

Avanzi pranzo di Natale 2024, come ridurre lo spreco alimentare/ Consigli, idee e ricette facili e veloci

Ricetta tradizionale insalata russa, il classico antipasto del pranzo di Natale

Per preparare l’insalata russa da servire al pranzo di Natale 2024, dopo aver lessato le verdure lasciandole al dente poi tagliate a cubetti della stessa dimensione, occorre lasciarle raffreddare per fare evaporare l’umidità in eccesso. Nel frattempo si può preparare la maionese, che dovrà essere fatta con: 2 tuorli d’uovo freschi a temperatura ambiente, 200 grammi di olio di semi di girasole, 25 grammi di succo di limone, 10 grammi di aceto bianco e sale. La difficoltà della preparazione sta nel fatto che mentre il tutto viene frullato, l’olio deve essere aggiunto a filo. Questo perchè altrimenti la maionese può impazzire. Una volta montata la salsa si può procedere all’incorporamento con altri ingredienti.

Menu stellati Natale 2024 e ricette gourmet/ Da Roma a Milano, una guida con le nuove proposte

A questo punto le opzioni di presentazione possono essere varie,. Il composto infatti può essere messo in appositi stampi per dare una forma originale o anche servito come da tradizione in un vassoio allungato. Un ultimo dettaglio, che può arricchire il piatto, specialmente se funge da antipasto può essere l’aggiunta di gelatina che deve essere messa sul fondo del piatto di presentazione in modo che una volta capovolto il composto risulterà ricoperto completamente. Si deve tenere in frigo fino al momento di servirla e può essere conservata coperta con pellicola per un massimo di due giorni.