Insegnamento di gruppo: 100 studenti, 4 docenti/ Test sulle “mega aule” in Ariziona

Arizona: il 10 scuole adottato il modello dell’insegnamento di gruppo

La Westwood High School in Arizona, nel distretto di Mesa, ha adottato un innovativo metodo scolastico: l’insegnamento di gruppo (che in inglese si chiama Team teaching). Le classi, in questo modello scolastico, sono espanse e comprendo oltre 100 studenti, mentre i docenti lavorano in gruppo e gestiscono, a rotazione o contemporaneamente, un gruppo di studenti, oppure l’interezza della classe.

L’idea dell’insegnamento di gruppo sembra rispondere alla sempre più crescente necessità di socialità, sia per gli studenti che per i docenti, superando il modello di scuola “chiusa” ed individuale, in cui la collaborazione tra i docenti, ma anche tra gli studenti di classi diverse, è ridotta al minimo. Inoltre, a quanto riporta il Washington Post, la volontà degli amministratori territoriali a Mesa sarebbe anche quella di sopperire alle carenze di personale e di inventivare il morale degli insegnanti. Il modello sembra funzionare, per ora, al punto che l’avrebbero adotto 10 distretti diversi in Arizona, mentre a Mesa sarà applicato a breve anche da una terza scuola (su un totale di 82), ed, infine, alcuni stati americani avrebbero iniziato a dimostrare un certo interesse.

Insegnamento di gruppo: come funziona

Ora, probabilmente, a sentir parlare dell’insegnamento di gruppo, l’innovativo modello scolastico adottato da alcuni istituti in Arizona, tutto potrebbe sembrare piuttosto confusionale, sia dal punto di vista degli studenti che dei docenti, aprendo anche a qualche dubbio su come sia possibile limitare le chiacchiere in un contesto che include più di 100 studenti. Eppure, se ne parla già dal 1960 e la gestione della multi classe alla scuola Westwood è piuttosto meticolosa.

Sempre a quanto riporta il Washington Post, infatti, l’organizzazione dell’insegnamento di gruppo viene decisa giorno per giorno dai docenti. Il gruppo di docenti, in collaborazione anche con l’amministrazione scolastica, ogni mattina si incontra per due ore, decidendo il programma specifico che i singoli studenti seguiranno quel giorno, decidendo anche gli obbiettivi che desiderano raggiungere durante l’orario scolastico. L’aula, poi, si troverà nel corso della giornata a lavorare separatamente, in piccoli gruppi che ruoteranno a seconda delle esigenze, mentre altri gruppi si dedicano ai compiti, alle verifiche o alle interrogazioni di altri materie. Similmente, durante la giornata ci potrebbero anche essere dei momenti di confronto o di lezione contemporanei per tutta l’aula. Lo scambio tra gli studenti è incentivato, anche dalla rotazione dei gruppi, mentre i docenti lavorano in team, decidendo assieme prospettive e obiettivi del gruppo classe.

