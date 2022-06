Inseguimento con machete fuori da scuola Parini/ Video, paura a Torino: “Follia”

Paura a Torino, dove nelle scorse ore si è consumato un inseguimento a piedi tra due giovani, di cui uno armato di machete, per le vie del quartiere Aurora, a pochi passi dalla scuola primaria “Parini”, tra automobilisti e passanti attoniti e terrorizzati per la scena che si stagliava di fronte ai loro occhi, che sarebbe figlia di una lite degenerata tra due cittadini nordafricani in corso Giulio Cesare. Erano circa le 16 di mercoledì 1 giugno 2022 quando un uomo a torso nudo, con il viso sporco di sangue e con indosso un paio di bermuda di jeans ha cominciato a rincorrere – brandendo un machete – un altro ragazzo, anch’egli con un paio di pantaloncini chiari e con una maglia della Juventus delle precedenti stagioni (quella in cui sulla panchina bianconera sedeva Maurizio Sarri, per la precisione, ndr).

Questa scena da film horror è stata immortalata da alcuni video a Torino, nei quali si vede nitidamente il pericoloso machete nelle mani del giovane “inseguitore”. Un fatto immediatamente denunciato sui social media dalla consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega), la quale ha pubblicato su Facebook la foto e il filmato della tentata aggressione.

TORINO, PAURA PER L’INSEGUIMENTO CON MACHETE FUORI DALLA SCUOLA “PARINI”

La consigliera Rodia non si è astenuta nel commentare l’incivile e incredibile episodio consumatosi per le vie di Torino, con machete alla mano. Fortunatamente la situazione non avrebbe registrato ulteriori evoluzioni e non ci sarebbero stati feriti, stando alle informazioni riportate e filtrate dal capoluogo piemontese, ma, certo, quanto accaduto non può non fare riflettere.

La donna si è espressa in questi termini a proposito del gesto immortalato da alcuni cittadini con i loro smartphone: “Scene di ordinaria follia. È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta”.

