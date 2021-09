InSilicoTrials e Galileo Research/ Insieme per lo sviluppo dei farmaci

Innovazione e tecnologia all’avanguardia per ridurre tempi e costi di Ricerca e Sviluppo: InSilicoTrials, azienda con ampia esperienza in simulazione computazionale, soluzioni informatiche e cloud per il settore healthcare, e Galileo Research hanno dato il via a una partnership con l’obiettivo di applicare metodi in silico alle attività di drug repurposing e di fornire supporto reciproco nelle attività di Modeling and Simulation.

La R&S diventa più semplice, economica e veloce

“I metodi in silico hanno cambiato profondamente il settore healthcare negli ultimi anni”, afferma Luca Emili, CEO e fondatore di InSilicoTrials. “L’obiettivo di questa partnership con Galileo Research è sfruttare la simulazione ingegneristica per innovare la ricerca e lo sviluppo. La nostra piattaforma di simulazione è in grado di elaborare un numero enorme di composti in pochi minuti anziché in mesi, riducendo notevolmente i costi e aumentando le conoscenze sulla sicurezza dei medicinali, secondo le linee guida degli organismi di regolamentazione”.

“Il successo di InSilicoTrials è racchiuso in un’eccezionale capacità di ‘triple threat’ che include prodotti di simulazione online unici, una rete di prim’ordine di partner scientifici e l’esperienza di ingegneria computazionale e software per progettare e sviluppare la soluzione in silico di cui si ha bisogno. Crediamo nella potente sinergia di questa partnership”, afferma Roberta Bursi, Executive VP R&D di InSilicoTrials.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership con InSilicoTrials”, afferma Alberto Bresci, CEO di Galileo Research. “Questa collaborazione offre un’incredibile opportunità a entrambi i partner. Gli approcci in silico dovrebbero crescere nei prossimi anni, diventando altamente raccomandati in termini di normative, ma hanno ancora bisogno di dati sperimentali di supporto. Riteniamo che questa partnership possa aiutare la R&D a massimizzare i risultati riducendo costi, tempi e tassi di abbandono”.

“Questa è una grande opportunità per entrambi”, afferma Silvia Trasciatti, CSO di Galileo Research. “Galileo Research ha sempre cercato di ridurre al minimo i test sugli animali. Grazie ai metodi in silico forniti da InSilicoTrials, possiamo continuare a concentrarci sullo sviluppo di procedure alternative e implementare nuove strategie per valutare la sicurezza e l’efficacia dei farmaci non solo attraverso i tradizionali studi sperimentali sugli animali, ma preferibilmente attraverso indagini biologiche in vitro basate su target specifici, accelerando anche la R&S”.

L’accordo è stato studiato per combinare il know-how e i servizi di entrambe le società, per sfruttare i loro punti di forza utilizzando, da un lato, l’esperienza, le conoscenze e le competenze di Galileo Research necessarie per portare sul mercato farmaci, dispositivi medici, integratori alimentari e cosmetici; dall’altro, l’elevata competenza di InSilicoTrials, con la sua vasta esperienza in simulazione computazionale, soluzioni IT e cloud nel settore Life Sciences.

Il primo passo di questa collaborazione prevede il riposizionamento di molecole esistenti in nuove aree e indicazioni terapeutiche (drug repurposing), grazie alle soluzioni di InSilicoTrials disponibili sulla sua piattaforma online. Galileo Research utilizzerà i risultati raccolti per sviluppare studi proof of comcept e test in vitro, secondo i requisiti normativi e scientifici.

About InSilicoTrials Technologies

InSilicoTrials è una startup emergente fondata nel 2018 da un team di esperti di life sciences, sicurezza informatica e innovazione digitale, che mira a rivoluzionare il settore healthcare grazie a un’innovativa piattaforma di simulazione digitale. Oggi, lo sviluppo molto lungo e costoso, così come la successiva registrazione/certificazione di nuovi farmaci e dispositivi medici, stanno diventando insostenibili, soprattutto per le PMI. La simulazione può ridurre questi costi fino al 50% e accelerare notevolmente il go-to-market di nuovi prodotti, consentendo alle aziende di sfruttare i brevetti per un periodo più lungo. Gli enti regolatori raccomandano alle aziende di adottare queste pratiche, ma molte di queste mancano dell’elevata competenza, del software costoso e dell’infrastruttura IT necessari per sviluppare e utilizzare i modelli computazionali. InSilicoTrials risolve questi problemi selezionando e raccogliendo i migliori modelli dai migliori ricercatori internazionali e, successivamente, integrandoli con i solutori in una piattaforma IT scalabile, che rende più semplice l’utilizzo di modelli validati senza specifiche conoscenze computazionali, in modalità pay-per-use. www.insilicotrials.com

About Galileo Research

Galileo Research è una Contract Research Organization (CRO) preclinica fondata nel 2011 come spin-off della Divisione R&D di Abiogen Pharma. Galileo Research supporta la scoperta e lo sviluppo conforme alla GLP di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, alimenti e integratori alimentari, prodotti chimici, nutraceutici e cosmetici. Galileo Research fornisce inoltre ai propri clienti esperienza nelle richieste normative e offre competenze strategiche nella pianificazione di programmi di test non clinici per ridurre il tasso di abbandono e accelerare il processo di ricerca e sviluppo.



