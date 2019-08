INSTAGRAM DOWN, NON FUNZIONA IN ITALIA E NEL MONDO/ Cosa sta succedendo?

Instagram down ed è subito panico da astinenza da social in Italia ma in diverse parti d’Europa e del mondo. Basta fare un rapido giro sul portale “Downdetector” per rendersi conto di come migliaia di segnalazioni per dire che Instagram non funziona stiano arrivando in maniera massiccia, segno che il problema è più diffuso di quanto possa pensare l’utente singolo. La buona notizia, dunque, è che non è la vostra applicazione o il vostro smartphone a fare le bizze. Quella cattiva è che trattandosi di un problema così diffuso, non il primo in questi giorni, potrebbe volerci un po’ più del previsto per ripristinare il corretto funzionamento dell’applicazione. In questo momento in Italia il maggior numero di segnalazioni arriva da Napoli: disservizi anche a Roma e nelle vicinanze di Milano. Cosa sta succedendo?

INSTAGRAM DOWN

New York, Londra, Parigi, Barcellona, Madrid: sono solo alcune delle grandi città del mondo che in questi minuti stanno facendo i conti con un Instagram down di proporzioni inattese. Come sempre in questi frangenti c’è chi pensa da subito ad un attacco hacker ma almeno in questo momento non arrivano notizie tali da suggerire uno scenario simile. Tra i malfunzionamenti registrati finora dagli utenti l’impossibilità di aggiornare il feed, la scomparsa dei messaggi diretti e altri ancora. Copione rispettato per migliaia di utenti che con Instagram down si sono riversati su Twitter per verificare se erano i soli a riscontrare problemi e manifestare il loro malcontento. Morale della favola? Prepariamoci a vedere spuntare tra qualche minuto l’hashtag #instagramdown tra le tendenze…

