Instagram e Facebook down, non funzionano/ Foto, storie e login ko: boom segnalazioni

Instagram e Facebook down: ancora problemi di connessione per la celebre app e il social network. Da diversi minuti le “creature” di Mark Zuckerberg riportano errori di connessione che impediscono agli utenti di pubblicare posto e foto o visualizzare foto, video e storie. Stanno crescendo le segnalazioni sui siti come DownDetector, ma non mancano le lamentele su Twitter, dove gli hashtag #Instagramdown e #Facebookdown sono destinati a diventare presto di tendenza. Dunque, la popolare app di mobile photography non funziona, mentre il social network riporta gravi problemi di connessione ai server che impediscono agli utenti di collegarsi e condividere nuovi contenuti. Numerosi i report online che sottolineano il malfunzionamento della piattaforma che fa capo appunto a Zuckerberg. Per il momento i problemi non riguardano in maniera importante l’Italia, dove si registra qualche segnalazione.

INSTAGRAM E FACEBOOK DOWN, NON FUNZIONANO

Le segnalazioni maggiori su Instagram e Facebook down arrivano da Stati Uniti e Gran Bretagna. «Non mi fa pubblicare nulla e non riesco ad eseguire il login», «ogni volta che metto like ad un post non compare. Stessa cosa per i commenti», «non mi fa rispondere ai commenti, non riesco a vedere la bacheca», «non riesco a pubblicare storie e nuovi contenuti, perché Instagram è sempre down?». Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che stanno circolando sul web. Da qualche minuto comincia a circolare qualche lamentela in Italia. «Ma sbaglio o abbiamo un bel #instagramdown a inizio ferie?», ha scritto un utente su Twitter. Per il momento nessun commento da parte di Instagram e Facebook riguardo i problemi emersi in queste ore. La speranza degli utenti è che riescano a risolverli quanto prima per tornare ad usare le loro app preferite e a condividere contenuti con amici e parenti. Il disappunto però serpeggia sugli altri social…

© RIPRODUZIONE RISERVATA