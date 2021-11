Instagram down oggi: cosa succede/ Anche Facebook e Messenger “interruzione mondiale”

Nei giorni scorsi Mark Zuckerberg ha annunciato un cambiamento importante per Facebook che rinasce come Meta. Oggi però proprio il trio di app popolari di Meta sono down. Facebook, Instagram e Messenger avrebbero iniziato a riscontrare problemi un po’ in tutto il mondo, come evidenzia un articolo del DailyMail. Ed è bastato dare uno sguardo al portale Downdetector per scorgere in prima linea, tra le problematiche del momento, proprio tre delle comuni app più utilizzate dagli utenti internet di tutto il globo, ovvero Instagram e Messenger. Appena in basso si schiera anche il social Facebook con qualche segnalazione in crescita in questi minuti.

A conferma di Instagram Down ci pensa anche Twitter, dove in cima alle tendenze del momento spunta l’hashtag che raccoglie tutte le ultime segnalazioni, ancora una volta tra ironia, preoccupazioni e moti di fastidio. Ed ecco i classici tweet che siamo soliti leggere nei casi di Instagram Down: “Io che entro su Twitter per scoprire se devo buttare il telefono o è un problema di tutti”. C’è chi però l’ha presa peggio: “Stavo chattando col tipo che mi piace e Instagram decide di morire”.

Instagram down oggi: cosa succede? Problemi in tutto il mondo

Instagram Down non solo in Italia ma in diverse parti del mondo, dunque. Come riferisce il DaylyMail, molte segnalazioni sarebbero giunte da New York ma anche da Los Angeles, California e Phoenix, Arizona. Qui però le cose andrebbero ancora peggio dal momento che il “down” riguarderebbe tutte e tre le app, con interruzioni e problematiche piuttosto evidenti. “L’interruzione è mondiale, con un impatto su diversi paesi tra cui Messico, Australia e molti in Europa”, si legge sul portale online.

Pare tuttavia che il malfunzionamento di Instagram e Facebook riguardi solo l’app mentre la versione web non presenterebbe gravi problematiche. Diversa la situazione per Messenger, per cui sarebbe down sia la versione desktop che app. Non è ancora chiaro perché i servizi siano malfunzionanti e quando saranno torneranno ad essere nuovamente attivi. Lo scorso 4 ottobre si era presentato un problema simile risolto solo dopo 7 ore. In quel caso si era trattato di problemi con il suo Domain Name System (DNS).

