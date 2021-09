Instagram down, non funziona/ Blackout e disservizi per l’app: numerose segnalazioni

Problemi registrati nell’ultima ora con Instagram: la popolare applicazione fotografica, uno dei social più utilizzati al mondo, non funziona in Italia, così come in altre nazioni. Qualche avvisaglia, come sottolinea il Corriere della Sera, si era già avuta nella mattinata, poi è arrivato un vero e proprio blackout e al momento in cui vi scriviamo l’applicazione non funziona: se si tenta infatti di aggiornare la nostra “home”, appare il tanto temuto messaggio dagli influencer, “impossibile aggiornare il feed”. Le prime segnalazioni sono scattate alle ore 9:00 di oggi, dopo di che sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, ma a partire dalle ore 12:00 è scattato un nuovo down con un picco di comunicazioni di utenti che non riuscivano appunto ad accedere all’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg.

L’Italia è una delle nazioni coinvolte, ma anche in India e negli Stati Uniti le cose non vanno meglio, mentre nel resto del Vecchio Continente i problemi principali si sarebbero verificati attorno all’ora di pranzo. Svariati i malfunzionamenti segnalati, fra chi spiega di non riuscire nemmeno ad aprire l’applicazione, chi invece non è in grado di caricare nuovi post o storie, e chi infine vede il feed completamente bloccato.

INSTAGRAM DOWN, NUMEROSE SEGNALAZIONI SU DOWNDETECTOR

Come spesso e volentieri accade in queste situazioni, “preso di mira” il sito downdetector, portale che registra tutti i vari disservizi della rete, e che sta comunicando una serie esponenziali di segnalazioni (alle 13:20 erano più di 5.400), numero che sta continuando a salire. Su Twitter è invece entrato in tendenza l’hashtag #Instagramdown, e le persone si stanno attrezzando con social alternativi come appunto lo stesso cinguettio, ma anche Facebook, Snapchat e TikTok.

L’ultima volta che Instagram era stato colpito pesantemente da un blocco, era stata la scorsa primavera, precisamente a marzo 2021, quando il blackout durò ben 60 minuti: in quel caso vennero colpite tutte e tre le app più popolari di Zuckerberg, leggasi Instagram, Facebook e WhatsApp. Ad aprile, invece, il down era durato circa mezz’ora.

