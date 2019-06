Instagram down oggi in Italia/ Perchè non funziona? Segnalati problemi sul web

Instagram down, nuovi problemi per la celebre applicazione. Molti utenti stanno segnalando sui social un malfunzionamento e Down Detector è letteralmente preso d’assalto. Altre magagne, dunque, dopo il blocco del 13 giugno 2019: ma perché non funziona? Non è ancora chiaro il motivo dei problemi e sono in tanti a chiedere spiegazioni su Twitter: «Da un po’ di minuti i server Instagram sono down per l’ennesima volta e naturalmente l’app non funziona», «L’ultimo #instagramdown è stato giovedì sera. Sembrava essere passato troppo tempo in effetti…», «Possiamo cambiare social per favore? Non è possibile che instagram sia sempre down. #instagramdown». Come spesso accade in questi casi, l’hashtag #instagramdown è tra i trend topic su Twitter, che diventa “un’oasi felice” essendo una delle poche applicazioni che non deve fare i conti con continui malfunzionamenti.

INSTAGRAM DOWN OGGI IN ITALIA, NUOVI PROBLEMI PER L’APP

In attesa di aggiornamenti sulla natura dei problemi di Instagram, segnaliamo un’importante novità relativa al social network. Come evidenziato da Tomshw, l’azienda sta testando nuovi metodi per consentire agli utenti di accedere ai loro profili dopo che sono stati hackerati. Negli ultimi tempi infatti sono state diverse le lamentele di coloro che non sono riusciti a recuperare gli account rubati, con gli hacker che inducono le vittime a fare clic su un link di phishing che chiede di inserire le credenziali di accesso. In seconda battuta, gli hacker cambiano indirizzo mail e numero di telefono associati al profilo, prendendo il controllo dell’account. Instagram è dunque al lavoro per offrire una soluzione valida a tutti coloro che hanno avuto a che fare con questa disavventura: la funzione di recupero prevede la richiesta di inserimento dell’indirizzo e-mail o del numero di telefono; successivamente verrà inviato un codice a sei cifre che permetterà di accedere al profilo. Previste delle misure aggiuntive, che per il momento non sono state specificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA