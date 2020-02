Inter Milan/ Conte sfida Pioli: “Voglio Ibrahimovic in campo. Su Eriksen…”

E’ tutto pronto per Inter Milan, derby della Madonnina in programma domani, domenica 9 febbraio 2020, alle ore 20.45 e valido per la 23esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono a caccia di punti importanti per sfidare la Juventus per il titolo di campione d’Italia, mentre i rossoneri sono alla ricerca di continuità di risultato dopo una prima parte di stagione decisamente negativa. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, il tecnico del Biscione Antonio Conte si è soffermato così sulla Stracittadina: «All’andata eravamo all’inizio del campionato e nessuna delle due squadra sapeva che tipo di cammino si sarebbe prospettato, il Milan aveva un altro allenatore. I derby sono molto sentiti, sono stracittadine e quello di Milano è molto importante. Noi però ci concentreremo solo sui punti in palio». Samir Handanovic è in dubbio, Conte non si è sbottonato sulla posizione presenza del capitano, mentre si è espresso così sui rivali rossoneri: «Il Milan vale molto di più dei punti che ha perché è davvero un’ottima squadra. Ibrahimovic ha portato mezzi, fiducia e consapevolezza».

«Siamo contenti che Eriksen abbia scelto l’Inter, ha determinate caratteristiche che possono sposarsi con la nostra idea di gioco. Stiamo lavorando, sia dal punto di vista offensivo, sia da quello difensivo come richiesto dal nostro campionato, molto più tattico degli altri in Europa», ha aggiunto Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico dell’Inter ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: «Nelle gare più importanti è giusto che i migliori siano a disposizione. Ne va dello spettacolo. Ibrahimovic è un campione che ha portato esperienza e personalità. Ha giocato con entrambi i colori e sarà emozionante anche per lui. Mi auguro di trovare sempre i migliori avversari». C’è attesa per la conferenza stampa di Stefano Pioli, in programma a breve: il clima a Milano è rovente, il derby della Madonnina tra Inter e Milan è sempre più vicino…

