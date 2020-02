Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv: più problemi per Conte (Serie A)

Inter Milan si gioca domani alle ore 20.45, quando le due formazioni saranno protagoniste del derby della Madonnina, la leggendaria sfida stracittadina di Milano. Naturalmente c’è grande attesa anche per le mosse di Antonio Conte e Stefano Pioli per stilare le rispettive formazioni, con più problemi in casa nerazzurra come vedremo fra poco. L’Inter d’altronde arriva al derby anche con 19 punti di vantaggio e reduce dalla vittoria in casa dell’Udinese, mentre per i cugini rossoneri il pareggio interno con il Verona è stata l’ennesima frenata di un campionato decisamente complicato. Tutto questo premesso, andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Inter Milan alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Milan sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, i canali numero 201 e 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE MOSSE DI CONTE

Presentando le probabili formazioni di Inter Milan abbiamo già accennato al fatto che è sicuramente Antonio Conte ad avere qualche problema in più. Ancora in attesa di un responso definitivo per Handanovic fra i pali, in difesa è in ogni caso certo il trio Godin-Skriniar-De Vrij con il rilancio dell’uruguaiano fra i titolari, dal momento che Bastoni è squalificato. A centrocampo potremmo vedere titolari sia Eriksen sia Brozovic insieme a Barella nel cuore del solito 3-5-2 di Conte, ma ci sono alcuni nodi ancora da sciogliere per definire la linea a cinque (con Sensi e Vecino alternative da non trascurare), tra cui quello fra Candreva e Moses come esterno destro – mentre a sinistra Young sembra essersi preso in davvero poco tempo i galloni del titolare. In attacco infine Lukaku è intoccabile e al suo fianco dovrebbe giocare Sanchez, stante la squalifica di Lautaro Martinez che per la seconda partita consecutiva impone all’Inter di fare a meno della sua LuLa.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero invece le probabili formazioni di Inter Milan portano qualche buona notizia in più. Rientrano infatti alcuni assenti di domenica scorsa, in particolare Stefano Pioli ritrova Bennacer in cabina di regia e soprattutto Ibrahimovic in attacco, con Rafael Leao favorito per giocare con lo svedese nella coppia offensiva al culmine del 4-4-2. A centrocampo da definire ancora la posizione di Calhanoglu, se esterno sinistro con Kessiè al fianco di Bennacer in mezzo oppure se interno, in questo caso con Bonaventura titolare sulla fascia mancina, mentre a destra ci aspettiamo dal primo minuto Castillejo. In difesa il classico dubbio Calabria-Conti come terzino destro, Kjaer (reduce da influenza) e Musacchio si giocano infine il posto al fianco di Romagnoli davanti a Donnarumma, con Theo Hernandez sicuro a sinistra.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Borja Valero, Sensi, Moses, Agoume, Vecino, Esposito.

Squalificati: Berni, Bastoni, L. Martinez.

Indisponibili: Gagliardini.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, R. Leao. All. Pioli.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Conti, Musacchio, Laxalt, Paquetà, Saelemaekers, Bonaventura, Biglia, Krunic, Rebic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Duarte.



