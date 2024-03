Inter, Oaktree pronta a rifinanziare/ C’è ancora tempo per Zhang: gli scenari possibili (oggi 27 marzo 2024)

INTER, OAKTREE PRONTA A RIFINANZIARE

È sempre fissata per il prossimo 20 maggio la scadenza del prestito che la proprietà dell’Inter, controllata dalla famiglia Zhang attraverso la holding lussemburghese Grand Tower, deve a Oaktree: sarà infatti quella la deadline per capire quale sarà il futuro della società nerazzurra, che potrebbe dunque passare di mano oppure restare con l’attuale organigramma. Le notizie che stanno emergendo sono contrastanti: ne ha parlato anche Il Sole 24 Ore, ricordiamo che Zhang sta cercando investitori proprio per rifinanziare il debito nei confronti del fondo statunitense.

Il quotidiano ha riferito che Oaktree sarebbe disposta a rifinanziare dando margini a Steven Zhang, attuale presidente dell’Inter, ma solo a determinate condizioni e dietro garanzie che riguardano anche la prospettiva di individuare un nuovo investitore in tempi più o meno certi. Uno scenario questo che sconfesserebbe in parte le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane, secondo le quali il fondo Oaktree non avrebbe avuto intenzione di rifinanziare; questo naturalmente porterebbe a complicare i piani di Zhang, che sta per l’appunto cercando un investitore.

I POSSIBILI SCENARI PER L’INTER

È però ancora da capire quello che succederà: Il Sole 24 Ore dice esplicitamente che il fondo Usa ha intenzione di rifinanziare concedendo più tempo alla famiglia Zhang ma, qualora non venga trovato un nuovo investitore in tempi rapidi, o non ci siano le garanzie dovute, come succede in questi casi la società Internazionale Football Club passerebbe nelle mani di Oaktree. La quale, di fatto, passerebbe all’escussione del pegno su Grand Tower e, in pratica, sarebbe incaricata di decidere del futuro dell’Inter.

A Zhang spetterebbe poi un indennizzo per coprire il valore di mercato residuo della società; sono insomma giorni caldi per l’Inter, mancano meno di due mesi alla scadenza del prestito, che ricordiamo aggirarsi sui 375 milioni di euro, e le cose in seno alla società nerazzurra potrebbero cambiare anche in toto, si tratta di aspettare e scoprire quello che succederà nelle prossime settimane.

