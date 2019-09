Video/ Inter Slavia Praga (1-1): highlights e gol. Pareggio amaro per Conte

Inizia con un sofferto pareggio l’avventura europea di Antonio Conte: come si vede nel video di Inter Slavia Praga, la formazione nerazzurra fatica ad entrare in partita contro una formazione più tosta e convinta e si deve accontentare nel 1-1 al triplice fischio finale. Se sulla carta pareva una sfida abbastanza semplice per l’Inter, nella prima giornata della fase a gironi di Champions league, ecco che i ragazzi di Tripsovsky hanno sovvertito il pronostico, mettendo in campo un bel calcio offensivo che ha spesse volte messo in crisi gli avversari nerazzurri, che solo a sprazzi si sono mostrati brillanti e propositivi. Già nel primo tempo infatti i nerazzurri mettono a segno appena tre occasioni da gol e solo su palle inattive: molte invece sono state le difficoltà a creare gioco. Nel secondo tempo la situazione non è migliore, anche se Lautaro Martinez mette a segno un paio di spunti personali interessanti: il ritmo però rimane bloccato e il match non si sblocca. Non va certo meglio con il tap-in di Olayinka al 64’ che porta momentaneamente in vantaggio lo Slavia Praga: in svantaggio, Conte cerca di risvegliare i suoi con dei cambi, che fortunatamente si rivelano decisivi. A salvare infatti la serata di Champions league dell’Inter ci pensa il neo entrato Barella, che al secondo minuto di recupero infila lo specchio di Kolar. Negli ultimi minuti poche emozioni, se non un gol sfiorato di Lukaku, ma con il giocatore in netta posizione di fuorigioco. Si chiude quindi con l’1-1 la serata amara dell’Inter che però ora dovrà affrontare i “giganti” del suo girone.

IL TABELLINO

INTER SLAVIA PRAGA 1-1 (0-0 pt)

Reti: 64′ Olayinka (SP), 90’+2 Barella (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva (49′ Lazaro), Gagliardini, Brozovic (71′ Barella), Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (72′ Politano), Lukaku. All. Conte

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolár; Coufal, Kúdela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust (79′ Helal), Traoré (60′ Zeleny), Stanciu; Olayinka (85′ Provod). All. Trpisovsky

Ammoniti: Hovorka (SP), Asamoah (I), Lautaro (I), Politano (I), Soucek (SP)

