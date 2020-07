Internet spia del fisco?/ Nuova Dac7: verso scambio dati di chi compra e vende online

Internet spia del fisco? La Commissione Ue ha presentato un pacchetto per costringere le piattaforme del web a trasmettere i dati di chi si arricchisce in rete acquistando e vendendo online. Stando a quanto riportato da Italia Oggi, si prevede uno scambio di informazioni automatico sul reddito degli operatori economici che fanno affari su piattaforme come Amazon, Uber, Airbnb, Instagram e Google. Ma andiamo con ordine, perché sono tre i pilastri su cui si basa questo pacchetto. Il primo si chiama “tax action plan”, un piano d’azione con 25 misure pensate per eliminare o diminuire gli ostacoli fiscali e assicurare entrate affidabili ai Paesi membri dell’Unione europea. Il piano prevede la creazione di una specie di osservatorio fiscale europeo per controllare le tendenze in materia di denaro elettronico e la proposta di una singola registrazione Ue per l’Iva. Il secondo pilastro invece riguarda la revisione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7). L’intenzione è di estendere le regole europee di trasparenza fiscale pure alle piattaforme digitali.

INTERNET SPIA DEL FISCO? IL PIANO DELL’UE

Il secondo pilastro è proprio il cuore del piano. I Paesi membri devono essere in grado di scambiarsi tutte le informazioni sui redditi di opera nelle piattaforme permettendo alle autorità nazionali di identificare le situazioni da tassare. Le regole sarebbero quindi applicabili alle piattaforme che risiedono nell’Unione europea o facilitano l’attività nell’Ue. Inoltre, si propone di introdurre l’obbligo di informare le autorità nazionali sui redditi guadagnati dagli operatori economici che operano nei medesimi canali tramite la vendita di beni, fornitura di servizi, locazione di beni immobili o noleggio di mezzi di trasporto. L’ultimo pilastro, il terzo pilastro di intervento secondo quanto riportato da Italia Oggi, riguarda la riforma del Codice di condotta. L’obiettivo è migliorare la lista delle giurisdizioni non cooperative e aiutare i Paesi in via di sviluppo a proteggere le entrate e a combattere abuso fiscale.



