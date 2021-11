INTERPOL/ I giochi degli Emirati Arabi sulla presidenza, tra abusi e violazioni

Tiina Jauhiainen conosce in prima persona la repressione degli Emirati Arabi Uniti. Nel 2018, Jauhiainen ha aiutato la sua amica e compagna di paracadutismo Sheikha Latifa a fuggire dal paese dopo aver accusato suo padre, il sovrano di Dubai, di limitare le sue libertà fondamentali e di rinchiudere sua sorella. Jauhiainen e Sheikha Latifa fuggirono, ma furono catturate da commando indiani in acque internazionali e rimandate negli Emirati Arabi Uniti, dove Sheikha Latifa fu restituita alla sua famiglia e Jauhiainen fu detenuta per alcune settimane.

Mesi dopo, nella sua nativa Finlandia, Jauhiainen ha chiesto un visto per l’Australia, dove voleva visitare un’amica. L’Australia ha respinto la sua domanda, affermando che era l’obiettivo di un’indagine penale. In seguito ha appreso di essere stata nominata in un “avviso rosso” richiesto dagli Emirati Arabi Uniti e rilasciato dall’agenzia di polizia internazionale Interpol – e solo dopo l’intervento di un avvocato ha ottenuto la revoca dell’avviso.

Ora Jauhiainen e altri detenuti negli Emirati Arabi Uniti guardano con preoccupazione le elezioni dell’Interpol. Ahmed Naser al-Raisi, un alto funzionario del ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti che sovrintende alle forze di sicurezza e alle detenzioni, si candida alla presidenza dell’organizzazione. Il destino di Al-Raisi sarà deciso in questi giorni in una riunione dell’Assemblea generale dell’Interpol a Istanbul e i difensori dei diritti umani hanno condotto una campagna per fermarlo.

L’Interpol, che ha sede a Lione, in Francia, e riunisce forze di polizia di 194 paesi, da tempo si interroga sulla sua vulnerabilità alla politicizzazione, in parte perché i suoi membri includono governi noti per le violazioni dei diritti umani e la repressione del dissenso. Mentre l’agenzia sostiene di essere politicamente neutrale e la sua costituzione stabilisce che deve operare “nello spirito” della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’Interpol è stata oggetto di un maggiore controllo negli ultimi anni, poiché i regimi autoritari di tutto il mondo hanno sfruttato i suoi sistemi – in particolare gli avvisi rossi che l’agenzia distribuisce per allertare i paesi sugli individui ricercati – come un modo per prendere di mira attivisti, dissidenti e oppositori politici.

Un numero insolitamente elevato di seggi è in palio all’Assemblea generale dell’Interpol, che è stata annullata lo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. I membri eleggeranno un nuovo presidente e sostituiranno la maggior parte del comitato esecutivo dell’agenzia, che gestisce le sue operazioni quotidiane, così come tutti i membri della Commissione per il controllo dei file dell’Interpol, che gestisce i reclami sugli avvisi rossi. Sebbene i paesi membri non siano obbligati ad agire in base a un avviso rosso dell’Interpol, le persone da loro prese di mira spesso affrontano l’arresto e la detenzione, a volte per periodi prolungati, nonché l’estradizione. Le persone indicate negli avvisi rossi possono anche perdere l’accesso ai servizi finanziari o vedersi cancellare i loro visti o passaporti.

Gli appelli per una maggiore trasparenza sui meccanismi di salvaguardia dell’agenzia e gli avvertimenti sull’abuso dei suoi sistemi si sono intensificati in vista delle elezioni. Mentre la presidenza è stata tradizionalmente una posizione cerimoniale, la Cina ha recentemente cercato di utilizzare il ruolo per espandere la propria influenza. La mancanza di trasparenza e di standard per chi può candidarsi, avvertono i critici, è sintomatica di problemi molto più profondi all’interno dell’Interpol.

All’indomani dell’11 settembre, con l’intensificarsi della “guerra al terrore” guidata dagli Stati Uniti, il lavoro dell’Interpol è cresciuto in modo esponenziale. Un aggiornamento tecnologico ha rimosso gli ostacoli burocratici e ha reso molto più facile e veloce per i paesi emettere avvisi rossi. Il numero di avvisi emessi è aumentato di dieci volte negli ultimi due decenni, con 11mila uscite l’anno scorso. Secondo l’Interpol, ci sono attualmente più di 66mila avvisi rossi attivi, sebbene meno di 8mila siano visibili al pubblico.

Con l’aumento del numero di allarmi, si sono moltiplicate anche le segnalazioni di violazioni dell’impegno dell’organizzazione per i diritti umani. I critici hanno spinto l’Interpol a proteggere meglio i suoi sistemi dagli abusi. Alcuni hanno anche invitato i paesi membri a impedire che l’agenzia diventi uno strumento per gli autocrati, anche formando blocchi di voto per opporsi ai candidati di regimi autoritari.

Gran parte delle critiche più recenti si è concentrata su al-Raisi, il funzionario degli Emirati Arabi Uniti. Al-Raisi ha attivamente condotto una campagna per la presidenza su una piattaforma che include l’espansione dell’uso della tecnologia da parte dell’agenzia, indicando come modello gli Emirati Arabi Uniti, che si impegnano in un’ampia sorveglianza. Diversi gruppi per i diritti umani hanno sollevato l’allarme sulla candidatura di al-Raisi, con una coalizione di 19 organizzazioni che indicano, in una lettera congiunta, la “scarsa situazione dei diritti umani degli Emirati Arabi Uniti, compreso l’uso sistematico della tortura e dei maltrattamenti nelle strutture di sicurezza dello stato, ” e avvertendo che la sua nomina “danneggerebbe la reputazione dell’Interpol e sarebbe in grande contraddizione con lo spirito della Dichiarazione universale dei diritti umani e la missione dell’organizzazione”. Al-Raisi, ha aggiunto il gruppo, “fa parte di un apparato di sicurezza che continua a prendere di mira sistematicamente i critici pacifici, rendendo lo spazio civico praticamente inesistente”. Anche alcuni funzionari europei si sono opposti alla candidatura di al-Raisi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato un ruolo maggiore nelle operazioni dell’agenzia negli ultimi anni. Nel 2017, ha promesso 50 milioni di dollari senza precedenti alla Fondazione Interpol per un mondo più sicuro, un’organizzazione no profit indipendente con sede in Svizzera che sostiene le attività dell’Interpol. Nonostante il suo alto profilo, l’Interpol stessa è un’organizzazione piuttosto piccola, con un budget annuale di poco più di 150 milioni di dollari. I paesi membri sono tenuti a contribuire in proporzione alle loro economie. La donazione degli Emirati Arabi Uniti alla fondazione – molto più grande del suo contributo di 260.000 dollari richiesto al budget dell’Interpol – “rappresenta una delle più grandi donazioni singole mai fatte all’Interpol”, secondo un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno dall’ex direttore del settore pubblico del Regno Unito addetto ai procedimenti giudiziari, David Calvert-Smith. Il Il rapporto ha messo in dubbio che gli Emirati Arabi Uniti esercitino “un’influenza indebita” sull’Interpol.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche ospitato l’Assemblea generale dell’Interpol nel 2018 ed è stata programmata per farlo di nuovo nel 2020 prima che la riunione fosse annullata. Da notare, infine, che anche il paese ospitante di quest’anno, la Turchia, ha attirato critiche per la sua storia nel prendere di mira i dissidenti politici.

