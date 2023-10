Interscambio Regione Lombardia-Thailandia/ Fontana: “Negli ultimi anni cresciuto del 20%”

Regione Lombardia prosegue la sua missione in Thailandia con il il governatore Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega a Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo. Il presidente lombardo ha incontrato, come riferisce Lombardianotizie.online, il vice primo ministro thailandese e il ministro degli Interni thailandese Anutin Charnviralkul, spiegando: “È stato un incontro molto utile con il quale abbiamo evidenziato come negli ultimi anni gli interscambi tra Lombardia e Thailandia siano cresciuti del 20%. È un Paese dinamico e molto proiettato verso il futuro e con una grande volontà di collaborare con Paesi analoghi. Credo che la collaborazione con la Lombardia possa essere un fatto molto utile per la crescita di entrambi”, spiegando poi che il ministro dell’Industria Pimpattra Wichaikul “che – ha evidenziato il presidente Fontana – ha dimostrato interesse per il nostro sistema produttivo e, più in generale, per le potenzialità della nostra regione”.

Raffaele Cattaneo ha invece aggiunto che: “Le relazioni internazionali italiane, come quelle occidentali e lombarde sono in una fase di ridefinizione. L’orizzonte geopolitico è in questa importante parte del mondo, dove esercitano una forte attrattiva i Paesi dell’Asean. È indubbio il loro potenziale economico e come le sinergie che qui possiamo costruire possano essere utili ad affrontare meglio oltre alle sfide economiche anche quelle ambientali”.

INTERSCAMBIO LOMBARDIA-THAILANDIA: LE PAROLE DELL’AMBASCIATORE DIONISI

In Thailandia anche una delegazione del governo nazionale guidata da Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy. Presente anche l’ambiasciatore Paolo Dionisi, che ha concluso dicendo: “La Thailandia è un partner fondamentale per l’economia lombarda. La presenza di una delegazione così importante con il presidente Fontana e il viceministro Valentini, costituisce un esempio di quello che l’Italia sta facendo in questa area del mondo. È su questa strada che l’Italia si sta muovendo intelligentemente. La struttura del ministero degli Esteri supporta Regione Lombardia negli sforzi volti alla crescita in questa regione. Porteranno sicuramente grandi soddisfazioni alle aziende lombarde e alla Regione”.

