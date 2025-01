Si rafforza ulteriormente il percorso avviato nel 2017 della Banca Intesa Sanpaolo nel settore del noleggio operativo di beni strumentali con un nuovissimo accordo siglato in questi giorni con la società Grenke AG – leader in Italia in questo campo – a completo beneficio delle numerose PMI che quotidianamente si affidano al gruppo bancario guidato da Carlo Messina: un percorso – appunto – avviato nel 2017 con gli accordi siglati dal gruppo bancario con Forvalue ed Euroconsult che poi nel 2020 ha portato alla costituzione della nuova entità societaria Intesa Sanpaolo Rent Foryou del quale dal 2022 la banca torinese detiene il 100% del capitale.

Con il nuovo accordo siglato con il gruppo tedesco, l’entità Intesa Sanpaolo Rent Foryou confluirà all’interno di Grenke Locazione SRL (la controllata di Grenke AG che opera sul mercato italiano) con la banca italiana che deterrà circa il 17% del capitale creando un nuovissimo player italiano ancora più forte nel settore del noleggio strumentale: a spiegarlo è il responsabile della Divisione delle banche territoriali Stefano Barrese entusiasta di poter raggiungere “la leadership nel noleggio operativo rafforzando la gamma di servizi non finanziari offerti“; parlando di Grenke come del “partner migliore per rafforzare il nostro posizionamento operativo” a sostegno “dei nostri clienti“.

In cosa consiste l’accordo tra Intesa Sanpaolo e Grenke

Complessivamente, grazie all’approdo nel suo portafogli del gruppo Intesa Sanpaolo Grenke Locazione SRL otterrà accesso all’intera base di oltre 1 milione di clienti della banca italiana che includono sia utilizzatori che fornitori di beni strumentali che vantano una variegata ed eccellente offerta che va dall’healthcare fino all’hospitality, passando anche per i macchinari high-tech e – soprattutto – per la green energy; includendo nel computo anche l’ampia diffusione sul territorio del gruppo bancario grazie alle sue 250 filiali dedicati alle PMI Large, le altre 246 nell’Agribusiness e le 2mila e 500 riservate alle Small-Medium Corporates e ai Micro Business, senza dimenticare i numerosi clienti della Divisione IMI.

D’altra parte – invece – Grenke potrà garantire ad Intesa Sanpaolo un già forte posizionamento sul mercato che passa per la capillarità territoriale garantita dal modello di mercato ‘misto’ – basato sulla vendita interna e sul supporto di collaboratori ed agenzie esterne, al quale parteciperà anche la già diffusa Forvalue -, oltre al supporto dei suoi esperti nel settore dei sevizi, dell’healthcare, del manifatturiero e del craftmanships.