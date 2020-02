Into che Sun/ Video, su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 2 febbraio 2020)

Into che Sun va in onda per la prima serata di Rete 4 a partire dalle ore 21:25 di oggi, 2 febbraio. Si tratta di una pellicola risalente all’anno 2005 la cui cabina di regia è stata affidata a Christopher Morrison. Il regista, nato a Londra. si è trasferito insieme ai genitori fin da giovanissima età negli Stati Uniti. Prima di entrare a far parte del mondo del cinema, Morrison appone la propria firma in una vasta serie di video musicali, collaborando con artisti del calibro di Snoop Dog e Master P. In aggiunta al lungometraggio che andrà in onda sulla terza rete in ordine di importanza di Mediaset, tra i film di maggior successo che egli ha diretto vi è Full Clip. Il cast di Into the Sun si impreziosisce ulteriormente grazie alla presenza di Steven Seagal. I suoi esordi nell’ambito della cinematografia risalgono all’ormai temporalmente lontano 1988, quando nel film Nico egli impersonò la parte di Nico Toscani, un ex agente della CIA dalle palesi origini italiane. Le musiche di Into the Sun sono state interamente curate da Stanley Clarke, compositore statunitense tra i più influenti ed apprezzati soprattutto negli anni settanta.

Into che Sun, la trama del film

Into the Sun è ambientato in Giappone. Colui che governa la città di Tokio vieen ucciso per volere dei vertici della Yazuka, un’organizzazione criminale tra le più sanguinose presenti nel Paese del Sol Levante. Con l’obiettivo di fare luce sull’intera vicenda, a ricevere l’incarico vi sono due esponenti della CIA, Travis Hunter e Sean Mac. Se è vero che quest’ultimo mostra di essere del tutto inadatto ad occuparsi del caso in questione, è altrettanto vero che Travis evidenzia fin da subito delle eccellenti capacità investigative. L’incedere dell’inchiesta porta i due a scoprire che l’uccisione è presumibilmente imputabile al commercio di droga, settore molto florido in Giappone. A giungere in soccorso alla coppia di americani americani vi sarà un agente della polizia giapponese, il cui nome è Kojima. Gli eventi dimostreranno tuttavia che quest’ultimo lavora come infiltrato per la criminalità locale. Travis si troverà in questo modo a dover risolvere da solo un indagine che, a lungo andare, assumerà i tratti di una questione prettamente personale.

Video: il trailer di Into che Sun





© RIPRODUZIONE RISERVATA