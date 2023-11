IO CANTO GENERATION, 2A PUNTATA/ Diretta, concorrenti: Mietta svetta al primo posto dopo la prima manche

Io canto generation, diretta 2a puntata e commento live

La seconda puntata di Io Canto Generation continua con la sfida tra la squadra di Cristina Scuccia e Mietta. La prima si esibisce insieme al concorrente Davide cantano Zitti e buoni dei Maneskin. Elia Pedrini di 10 anni è invece il concorrente che si esibisce con Mietta sulle note di Pazza musica di Elodie e Marco Mengoni. Mietta batte Cristina Scuccia 35 a 33 per la giuria.

Andrea Carpinteri di 13 anni è invece il concorrente che si esibisce per la squadra di Anna Tatangelo e con la canzone di uno dei giudici: ‘Nel sole’ di Al Bano. Andrea sfida la squadra di Benedetta Caretta, rappresentata da Eric Koci di 12 anni, che canta ‘Someone you loved’ di Lewis Capaldi. La parola passa alla giuria che decide di premiare il concorrente di Anna Tatangelo con 36 a 33. Arriva il momento della classifica generale dopo la prima manche, con la votazione del pubblico inclusa: prima è la squadra di Mietta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Prima sfida vinta da Iva Zanicchi, batte Fausto Leali

Ha inizio la seconda puntata di Io Canto Generation, con Gerry Scotti che riassume brevemente quanto accaduto nella prima puntata, ricordando che la squadra di Mietta si era classificata ultima. Inizia dunque la gara con uno scontro tra la squadra di Fausto Leali e quella di Iva Zanicchi. Il primo si esibisce insieme ad Andrea Urru di 12 anni sulle note di ‘Apri tutte le porte’ di Gianni Morandi.

Giulia Murrai di 14 anni è invece la concorrente che si esibisce con Iva Zanicchi sulle note di ‘Mon amour’ di Annalisa. La parola passa alla giuria che ha premiato la prima squadra con un punteggio totale di 30 punti, che vengono però superati dalla squadra di Iva Zanicchi per un punto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Voti più bassi per i concorrenti?

Sta per avere inizio la seconda puntata di Io Canto Generation, lo show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. I piccoli concorrenti tornano ad esibirsi di fronte alla giuria che, dopo una prima puntata fatta di tanti 9 e 10, è pronta a diventare più ‘severa’, abbassando dunque le votazioni. Lo ha promesso Michelle Hunziker proprio alla fine della scorsa puntata.

La stessa Hunziker, in un’intervista di pochi giorni fa, ha sottolineato la difficoltà di fare da giudice: “È un compito ingrato, specialmente se penso a me stessa quando avevo l’età dei ragazzi in gara. Mi sono un po’ pentita perché non è facile spiegare loro che nella vita non sempre si può vincere”. E ha poi aggiunto: “Starò attenta a ciò che riguarda l’intrattenimento, guarderò come i ragazzi trasmettono le emozioni e quindi la capacità di bucare lo schermo“. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Io canto generation, anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il debutto della scorsa settimana e l’eliminazione di Angelica e Marta, Io canto generation torna in onda oggi, mercoledì 29 novembre, con la seconda puntata. Al timone del talent show di canale 5 c’è, come sempre, Gerry Scotti pronto ad accogliere i giovani talenti, ma anche ad emozionarsi nell’ascoltare la loro voce. Anche questa sera, tutti i concorrenti sono divisi in squadre e si esibiranno davanti ad una giuria che, pur capendo eventuali errori dovuti all’emozione, premieranno il talento vero. Tutti i concorrenti si esibiscono sotto la direzione artistica di Roberto Cenci e accompagnati dalla musica della band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

A giudicare tutte le performance, come precedentemente detto, è la giuria composta da personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano diversi, però, da coloro che ricoprono il ruolo di capisquadra. Il destino dei concorrenti di Io canto generation è così affidato a Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola che, insieme alla speaker radiofonica Chiara Tortorella, avranno la possibilità di salvare due concorrenti.

Le squadre di Io canto generation

I ventidue talenti di Io canto generation sono divisi in sei squadre guidati da veri big della musica italiana come Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di Io Canto nel 2010. Tutti i concorrenti, oltre ad esibirsi da soli e a seguire i consigli del proprio caposquadra, duetteranno con lui dando vita a momenti davvero imperdibili e super emozionanti.

Al termine di tutte le esibizioni, i giudici stileranno una classifica che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto di 100 componenti del pubblico in studio a cui è affidato in parte il destino dei concorrenti. La divisione in squadre proseguirà fino al 27 dicembre quando tutti i concorrenti saranno protagonisti di sfide singole.

Come vedere in diretta streaming Io canto generation

La seconda puntata di Io canto generation può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 questa sera, al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Il talent show condotto da Gerry Scotti, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.











