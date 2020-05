“Io e la mia famiglia contagiati da Coronavirus”/ Una mamma di Frosinone: “Che paura”

Pubblicità

Un’intera famiglia contagiata dal Coronavirus: è accaduto a Frosinone in questo periodo di grave emergenza epidemiologica e la notizia è stata resa nota nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2020, nel corso di “Vieni da Me”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. In collegamento web dal proprio salotto di casa sono intervenuti Federica e il marito Mario, genitori di tre figli: Mattia (8 anni), Lorenzo (6 anni) e Tommaso (2 anni). Quest’ultimo, è l’unico componente del nucleo familiare risultato negativo al tampone a cui è stato sottoposto. “Il contagio è partito da mio cognato – ha dichiarato Federica – e devo dire che siamo sempre stati supportati dall’Asl e dagli operatori, che ci monitoravano quotidianamente e con encomiabile costanza”. All’inizio non ci sono state grosse problematiche, almeno sino a quando Mario, suo marito, dopo dieci giorni ha sviluppato una febbre che non scendeva mai sotto i 39 gradi e di notte saturava sotto i 90. Necessario, per non dire indispensabile, il ricovero all’ospedale “Spaziani” di Frosinone, da dove è stato quindi trasferito direttamente all’istituto “Spallanzani” di Roma.

“IO E LA MIA FAMIGLIA CONTAGIATI DAL CORONAVIRUS”: LA STORIA DI FEDERICA, MAMMA E MOGLIE CORAGGIOSA

Federica, a quel punto, si è trovata da sola con i suoi bambini, che teneva con sé durante il giorno grazie, anche al supporto di parenti e amici a distanza, che non si è percepita a livello affettivo, ma soltanto fisico. “Andavo avanti, cercavo di dare loro sicurezza, ma quando andavo a dormire avevo paura per loro – ha commentato la donna ai microfoni di Caterina Balivo –. Non avevo paura di morire io, ma di non sentire più le voci dei miei figli”. Dopo qualche giorno, pur non avendo sviluppato i sintomi tipici della polmonite interstiziale, è stata sottoposta a una tac di controllo, dalla quale è emerso che i polmoni erano stati intaccati dal Covid-19. A quel punto, la donna e i suoi figli sono stati spostati presso il nosocomio “Bambin Gesù”, anche se Tommaso, negativo al tampone, dopo poco è stato portato dai nonni, dai genitori di Federica, che se ne sono presi cura. Poi, dopo settimane di battaglia e di isolamento, il lieto fine: papà, mamma e i fratelli di Tommaso sono guariti, anche l’ultimo test ha dato esito non positivo. “Siamo molto contenti di essere di nuovo tutti insieme”, hanno dichiarato, emozionati, i piccoli Mattia e Lorenzo. Quaranta giorni dopo, aggiungiamo noi. Un’eternità. Una vita. La stessa che splende ancora nei loro meravigliosi e innocenti occhi.



