Io e Te conquista share: Pierluigi Diaco alla gogna mediatica?/ Onori e oneri…

Pierluigi Diaco è il personaggio del momento? Forse no, ma sicuramente possiamo dire che è l’unica soddisfazione di questa estate anomala post Covid. Mentre Mattino5 ha chiuso i battenti per le vacanze estive, Adriana Volpe regala poche soddisfazioni con il suo noiosetto programma su Tv8, Ogni Mattina, e l’unico che è in crescita è proprio Pierluigi Diaco. Giorno dopo giorno, tra una gaffe e un’arringa, un’intervista e le lacrime, il conduttore sta portando a casa importanti ascolti che lo piazzano ai primi posti nel palinsesto Rai se parliamo del daytime. Tutto questo porta con sé delle conseguenze? A far notare come le cose siano un po’ complicate quando si arriva in paradiso è il giornalista e speaker radiofonico Francesco Fredella che oggi su Affaritaliani mette insieme i successi di Pierluigi Diaco ma anche i rumors, i pettegolezzi o, semplicemente, le cattiverie di cui è stato protagonista in questi ultimi giorni.

PIERLUIGI DIACO RE DEGLI ASCOLTI, MINACCIA PER I COLLEGHI?

A cosa ci riferiamo di preciso? Basta guardare un po’ quello che è successo in questi giorni e, in particolare, le accuse che sono piovute addosso a Pierluigi Diaco a cominciare dalle polemiche, passando dai pettegolezzi sulla presunta lite con Alberto Matano davanti agli studi Rai per via di quello che è successo con Lorella Cuccarini, e finendo con le parole di Georgia Luzi. L’ex collega di Pierluigi Diaco ha scritto un lungo monologo sui social proprio poche ore dopo la “confessione” del giornalista che aveva parlato della foga che ha a volte per via della passione che sente per questo lavoro, le due cose sono legate? La Luzi non fa mai il nome di Pierluigi Diaco ma basta pensare a quando hanno condiviso il palco per capire che questo “collega che le ha lanciato la sedia” possa essere proprio lui. Sarà questo il prezzo del successo per Diaco?



