Io e Te torna in onda per il finale?/ Delogu-Masi fanno flop e nessuno batte ciglio..

Io e Te sì o no? In questi ultimi mesi si è molto parlato di Pierluigi Diaco e del suo programma. Qualcuno si è lamentato di un ottimo 12% di share portato a casa nei pomeriggi estivi dopo un duro periodo di quarantena e lockdown, altri ancora hanno lodato (ospiti compresi) il modo di fare del padrone di casa. Ultima, in ordine di arrivo, è stata la stessa Andrea Delogu che alla conduzione de La Vita in Diretta Estate occupando il posto di Io e Te e ospitando l’amico conduttore, ha lanciato l’appello per il ritorno in tv anche nei palinsesti autunnali e invernali con un nuovo programma. Fatto sta che le critiche nei confronti di Diaco non sono mai mancate e i complottisti sono pronti a scommettere che siano tante le forze (magari anche politiche) a remare contro di lui. Ma cosa ne sarà del suo programma? Dopo il caso di Coronavirus riscontrato nel gruppo di lavoro di Io e Te la trasmissione è stata sospesa ma solo nelle prossime ore scopriremo se domani Diaco riuscirà a chiudere questa edizione con l’ultima puntata oppure no.

IO E TE TORNA IN ONDA DOMANI? GLI ASCOLTI SCENDONO CON LA COPPIA DELOGU-MASI MA…

Dall’altro lato c’è chi nota che l’assenza di Pierluigi Diaco non ha migliorato gli ascolti del pomeriggio di Rai1, anzi. Secondo indiscrezioni raccolte da IlSussidiario.net sembra proprio che in questi giorni di programmazione maxi per la coppia Delogu-Masi le cose non siano migliorate ma bensì peggiorate ma nessuno sembra accorgersene. Dall’ottima media dell’11% di share di Diaco si è scesi di un punto percentuale con la “fuga” di migliaia di spettatori. Questa sembra essere l’ennesima vittoria per Diaco, qualcuno alla fine se ne accorgerà e ammetterà i suoi sbagli?



